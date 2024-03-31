桃園消防猛男「秀冰塊腹肌」超養眼 奪健體競技冠軍

桃園市消防局第一大隊大有分隊消防員徐鵬翔，昨參加113年桃園市運動會市長盃健美健身錦標賽暨全民運動會代表隊選拔賽，獲得178公分男子健體項目第1名，他開心表示健身備賽過程不僅可以鍛鍊意志力和肌力，也能有利隨時應付各種高強度救災任務。

桃園市體育局昨舉辦113年全民運動會代表隊選拔賽，數百名健美參賽者參與競賽，現任大有分隊消防員徐鵬翔1年前在2023 WNBF男子健體183公分量級獲第4名，這次參加113年全民運動會代表隊選拔賽，奪下178公分男子健體項目第1名，展現桃園消防猛男勇猛體能。

徐鵬翔表示，在比賽前需要長時間備賽，為了保持良好身型，平時需維持高強度的重量訓練，還要精算飲食營養攝取、控制體脂肪，飲食大多為白飯、雞胸肉、青菜。他表示，最讓他覺得辛苦的是，當遇到過年吃年夜飯，他只能吃自己準備的便當然後看著桌上滿滿的美食，一度讓他心力交瘁。很多人說健身比賽的路是孤獨的，但他並不覺得，因為在大有分隊有一群志同道合的夥伴，讓他得以堅持下去。特別感謝家人、朋友及同事的鼓勵與支持，未來還是會繼續比賽，朝向突破自我的路前進。