桃園消防猛男「秀冰塊腹肌」超養眼 奪健體競技冠軍
桃園市消防局第一大隊大有分隊消防員徐鵬翔，昨參加113年桃園市運動會市長盃健美健身錦標賽暨全民運動會代表隊選拔賽，獲得178公分男子健體項目第1名，他開心表示健身備賽過程不僅可以鍛鍊意志力和肌力，也能有利隨時應付各種高強度救災任務。
桃園市體育局昨舉辦113年全民運動會代表隊選拔賽，數百名健美參賽者參與競賽，現任大有分隊消防員徐鵬翔1年前在2023 WNBF男子健體183公分量級獲第4名，這次參加113年全民運動會代表隊選拔賽，奪下178公分男子健體項目第1名，展現桃園消防猛男勇猛體能。
徐鵬翔表示，在比賽前需要長時間備賽，為了保持良好身型，平時需維持高強度的重量訓練，還要精算飲食營養攝取、控制體脂肪，飲食大多為白飯、雞胸肉、青菜。他表示，最讓他覺得辛苦的是，當遇到過年吃年夜飯，他只能吃自己準備的便當然後看著桌上滿滿的美食，一度讓他心力交瘁。很多人說健身比賽的路是孤獨的，但他並不覺得，因為在大有分隊有一群志同道合的夥伴，讓他得以堅持下去。特別感謝家人、朋友及同事的鼓勵與支持，未來還是會繼續比賽，朝向突破自我的路前進。
大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，消防人員工作壓力極大，鵬翔平時上班認真盡責，能利用勤餘時間認真鍛鍊，又要在飲食上嚴格控制，實屬不易。同時鵬翔也常熱心指導隊上同仁健身知識，提升同仁身體素質。本次從上百名參賽選手脫穎而出，分隊同仁都替他感到開心並以他為榮。
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