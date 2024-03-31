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4.2億竹南火車站地下停車場核定 商場多目標用途打基礎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南火車站東站地下停車場案，獲得公路局核定工程經費4.2億元，規畫地下2層樓停車場。本報資料照片
苗栗縣竹南火車站東站地下停車場案，獲得公路局核定工程經費4.2億元，規畫地下2層樓停車場。本報資料照片

苗栗縣竹南火車站東站地下停車場案，獲得公路局核定工程經費4.2億元，規畫地下2層樓停車場，提供汽、機車467輛，紓解停車需求，也為將來商場多目標用途打基礎。

交通部最近發文苗栗縣政府，核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」，台灣鐵路股份有限公司竹南車站東站地下停車場案，工程經費4.2億元，中央補助2億7490萬6000元，地方自籌1億4509萬4000元，立委陳超明及竹南鎮公所今天宣布這項好消息。

竹南鎮公所指出，竹南火車站東站地下停車場規畫地下2層樓停車場，設計提供182輛汽車、285輛機車停放，鎮公所這個星期設計及監造勞務招標，希望盡快發包工程，2025年8月計畫期程完工，採公辦公營模式。

竹南、頭份苗北雙城，有竹南科學園區助攻，近年來發展快速，人口分居全縣第二、第一，竹南火車站地處雙城蛋黃區，也是門面，東站地下停車場可望紓解火車站周邊停車，尖峰時段一位難求的現況。

此外，東站停車場基地面積1899坪，都市計畫使用分區「廣（停）10」、「廣（停）17」，目前供停車場使用，前年完成都市計畫變更，推動多目標用途，因此第一階段東站地下停車場完成後，啟動後續立體式複合式商場規畫。

陳超明說，中央重大政策桃竹苗大矽谷計畫，縣府盤點竹南、頭份各有一處區塊，爭取納入大矽谷計畫儲備產業用地，竹南火車站東站停車場，及將來商場規畫，對於交通需求超前部署，有助於帶動地方發展。

停車場 火車站 陳超明

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