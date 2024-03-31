頭份中山市場明起停用 攤商哀號：先安置再重建
苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，市公所明天將封閉進出口，5月底前清空，並提出轉業補助金措施，部分攤商今天哀嚎「我失業了」！重申訴求先安置再重建。
頭份市中山市場40多年歷史，局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露鏽蝕、漏水嚴重，2015年鑑定危險建築，公所推動重建，明天上午8點將在市場進出口拉起封鎖線，並要求今年5月31日前清空。
今天星期假日，中山市場內、外人潮，卻是兩樣情，市場內一些攤商不知道還有沒有明天，表示失業了，他們說，支持公所重建，但前提要先安置，就以賣魚、賣雞的攤位為例，另覓新攤位必須有水、有電，難度相當高，希望公所聽見他們的心聲。
頭份市長羅雪珠強調「安全及依法行政，不能妥協」！她表示，中山市場早經鑑定危險建築，她每天都膽顫心驚，尤其近來地震頻傳，「安全第一」不容打折扣，依公告市場今天停用，明天8點會拉封鎖線，5月31日必須清空，後續重建問題，還會持續溝通。
市公所指出，中山市場攤商每3年簽約1次，去年底到期後，公所因推動重建，沒有與攤商簽約，並以公文通知租期到拆除為止，補償攤商停業損失，可以申請轉業補助金，市場登記有案的81攤，營業中54攤，每攤補助55萬元，未營業攤商27攤，每攤補助22萬元。
頭份警方並沒有接獲公所請求派員協助維護秩序，及攤商有陳情抗爭動作，但擔心公所拉封鎖線現場會發生衝突糾紛，警方基於地方治安，明天將會到場關心了解。
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