快訊

寶林饒河店個案 王必勝公布米酵菌酸檢驗結果 籲不要恐慌

總質詢開天窗背後 民進黨設內規減半質詢時間 立委也無奈

華爾街日報專訪張忠謀 自曝：中年創業祕辛與優勢

桃園首件中興巷公辦都更驗收了 10月94戶社宅招租入住

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園首件「中壢中興巷公辦都更案」完工，10月啟動社住招租，該案實景空拍圖。圖／市府住發處提供
桃園首件「中壢中興巷公辦都更案」完工，10月啟動社住招租，該案實景空拍圖。圖／市府住發處提供

桃園市「中壢中興巷公辦都更案」是桃園首件公辦都更案，由昇陽建設投資興建，其中1棟市府分回做社宅及公益使用，去年曾發生15樓以上的部分外牆未按圖施工延誤，引起關切，市府住宅發展處今天上午表示，中壢中興巷已在本月27日取得使用執照，正進行工程驗收，後續室內裝修工作準備進場，預計9月裝修完成登記簽約，10月啟動94戶社住招租作業。

中壢中興巷公辦都更案位於中壢區康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁地點，是市政府啟動的第一件公辦都更案，過去為老舊警察宿舍，鄰近中壢火車站，市府2018年引進民間資金推動，由昇陽建設投資14億元興建2棟20層大樓，昇揚建設分回其中一棟3樓到20樓共108戶一般住宅，市政府分回一棟社會住宅94戶及規畫派出所、公益空間使用，自2020年4月動工，原預計去年7月完工，工程卻延至本月完工。

市府住發處表示，這件公辦都更案具里程碑意義，興建過程遇到大環境缺工缺料等困難，去年曾發生15樓以上的部分外牆未按圖施工，經土木、結構及建築專家學者研議改善措施，加強新舊界面密合度，避免日後漏水後，請專業技師鑑定結構安全無虞，如今完工和取得使用執照，工程驗收後，進行後續室內裝修工程，預計9月裝修完成登記簽約，10月啟動社住招租作業。

市議員謝美英表示，中興巷是桃園首件公辦都更案，尤其提供一棟做為社宅及派出所等公益空間用，由於中壢市區中心3里欠缺公有空間，希望該案納入規畫，另為活化社宅等空間使用，要考量社宅租金是可以照顧有需要的民眾，充分活化社宅，避免日後淪為蚊子館。

市議員彭俊豪表示，中興巷都更大樓的地下停車場排氣朝向鄰近巷弄引起異議，他日前辦理會勘要求市府改善，還有市府規畫派出所及提供市民活動空間使用是好事，地方也希望引進商場，串連鄰近大時鐘商場及中平商圈，建議市府規畫該大樓空間更多安排，讓中壢市區更新發展。

桃園首件中壢中興巷公辦都更案2棟大樓完工，10月啟動社住招租，該案實景空拍圖。圖／市府住發處提供
桃園首件中壢中興巷公辦都更案2棟大樓完工，10月啟動社住招租，該案實景空拍圖。圖／市府住發處提供
桃園首件中壢中興巷公辦都更案2棟大樓完工，10月啟動社宅招租。記者曾增勳／攝影
桃園首件中壢中興巷公辦都更案2棟大樓完工，10月啟動社宅招租。記者曾增勳／攝影
桃園首件中壢中興巷公辦都更案2棟大樓完工，10月啟動社宅招租。記者曾增勳／攝影
桃園首件中壢中興巷公辦都更案2棟大樓完工，10月啟動社宅招租。記者曾增勳／攝影

桃園 社宅 都更

延伸閱讀

特爾電力首座綠能充電站 新北林口旗艦站啟用

擴大都更量能 桃園將設一單位受理民間申請公辦都更

金融業擴大注資公建 財部、金管會將提對策

謝國城少棒／對手5次守備失誤 桃園龜山搶分成功、明與北市福林爭冠

相關新聞

好像颱風天！ 苗栗銅鑼路樹倒壓2車 車損無人受傷

苗栗縣今天上午7點多，突然天昏地暗，下起大雷雨，並颳起大風，好像颱風天，銅鑼鄉中興工業區中興路1棵路樹從基部斷裂，壓到2...

桃園石頭里長罷免案今通過 和平里長去世其妻補選當選

桃園市中壢區和平里第3屆里長缺額補選及中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案，都在今天投票，和平里因里長盧栽寬去世，由盧妻子...

桃園首件中興巷公辦都更驗收了 10月94戶社宅招租入住

桃園市「中壢中興巷公辦都更案」是桃園首件公辦都更案，由昇陽建設投資興建，其中1棟市府分回做社宅及公益使用，去年曾發生15...

梅雨季將至淤積嚴重水閘門出水小 竹北西區居民憂淹水

梅雨季將至，受鋒面影響隨有雷雨，偶有豪大雨發生。新竹縣竹北市西區去年5月因強降雨導致崇義里、尚義里淹水災情，衝擊當地農、...

竹市公道五路道路改善計畫 議員：路幅、標線應納檢討

新竹市公道五路是市區重要道路之一，也是重要交通樞紐，新竹市府工務處爭取中央補助提出「公道五路三段（中華路一段至湳雅街）道...

擴大都更量能 桃園將設一單位受理民間申請公辦都更

桃園因交通便捷、房價親民及多項重大建設推動，外移人口眾多，人口成長居六都之冠，但成長情況多位於市中心外圍新興重劃區，舊市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。