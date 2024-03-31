桃園首件中興巷公辦都更驗收了 10月94戶社宅招租入住

桃園市「中壢中興巷公辦都更案」是桃園首件公辦都更案，由昇陽建設投資興建，其中1棟市府分回做社宅及公益使用，去年曾發生15樓以上的部分外牆未按圖施工延誤，引起關切，市府住宅發展處今天上午表示，中壢中興巷已在本月27日取得使用執照，正進行工程驗收，後續室內裝修工作準備進場，預計9月裝修完成登記簽約，10月啟動94戶社住招租作業。

中壢中興巷公辦都更案位於中壢區康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁地點，是市政府啟動的第一件公辦都更案，過去為老舊警察宿舍，鄰近中壢火車站，市府2018年引進民間資金推動，由昇陽建設投資14億元興建2棟20層大樓，昇揚建設分回其中一棟3樓到20樓共108戶一般住宅，市政府分回一棟社會住宅94戶及規畫派出所、公益空間使用，自2020年4月動工，原預計去年7月完工，工程卻延至本月完工。

市府住發處表示，這件公辦都更案具里程碑意義，興建過程遇到大環境缺工缺料等困難，去年曾發生15樓以上的部分外牆未按圖施工，經土木、結構及建築專家學者研議改善措施，加強新舊界面密合度，避免日後漏水後，請專業技師鑑定結構安全無虞，如今完工和取得使用執照，工程驗收後，進行後續室內裝修工程，預計9月裝修完成登記簽約，10月啟動社住招租作業。

市議員謝美英表示，中興巷是桃園首件公辦都更案，尤其提供一棟做為社宅及派出所等公益空間用，由於中壢市區中心3里欠缺公有空間，希望該案納入規畫，另為活化社宅等空間使用，要考量社宅租金是可以照顧有需要的民眾，充分活化社宅，避免日後淪為蚊子館。