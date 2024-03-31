桃竹地區降雨石門等3水庫有進帳 加碼人工增雨

水利署北區水資源分署表示，今天上午7時許桃竹地區有一波降雨，對於石門、寶山、寶二水庫有助益；上午10時15分在石門（霞雲）及寶二水庫實施人工增雨，盼讓水情更穩定。

北區水資源分署發布新聞稿指出，今天上午有雲系通過，在桃園、新竹地區有一波降雨，根據觀測，今天凌晨0時至上午10時，桃園石門地區雨量約計14.2毫米、新竹縣上坪堰約17.5毫米。

有關降雨對於水庫的影響，北區水資源分署表示，以桃園石門地區為例，今天24小時間保守預估會有30毫米以上雨量，石門水庫進水量估計會進帳500萬噸水。

北區水資源分署指出，今天桃竹地區平地及山區均有降雨，農田水利署桃園、石門及新竹管理處配合「節水供灌」，盡力將水蓄存在水庫。

另外，北區水資源分署表示，今天上午10時15分分別在石門（霞雲）及寶二水庫實施人工增雨，盼能再提升降雨量，讓水庫水情更加穩定。

根據水利署水庫水情資訊，截至今天上午11時為止，石門水庫蓄水率為28.4%、寶山第二水庫蓄水率是37%。