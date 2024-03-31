竹市公道五路道路改善計畫 議員：路幅、標線應納檢討

新竹市公道五路是市區重要道路之一，也是重要交通樞紐，新竹市府工務處爭取中央補助提出「公道五路三段（中華路一段至湳雅街）道路環境改善工程計畫」，時代力量市議員林彥甫指出，該計畫內容僅針對人行步道做改善，但附近幾乎無住家，市府應跨局處與交通處溝通，將路幅、標線等道路工程應一併改善，他上周已會同工務處、交通前往經國路與公道五路三段路口會勘，並提出號誌、分隔島重新規畫，與標線重新檢討等建議。

對此，市府指出，市區道路改善包人行道、通學步道與易肇事路口等，市府都會全面檢討車道配置、增設偏心左轉車道、擴大行人停等區、行穿線退縮及增設庇護島等。工務處與交通處會以工作會議方式審查圖說，有關議員所提意見，市府將會同工務處委託的顧問公司檢視內容，後續也將送內政部國土管理署審查同意後發包。

林彥甫說，交通安全與行人路權，一直是他關心的一環，市府向中央爭取補助1億660萬元，加上市款2340萬元，共斥資1.3億元欲改善公道五路三段環境，但他發現，內容僅針對行人環境的提升，雖然改善人行道立意良善，但該區兩旁幾乎無住家，道路工程相關也應該一併改善。

林彥甫指出，他與市府人員到經國路與公道五路三段路口會勘，並提出幾項改善重點，包括應將沿線號誌做時制重整、將經國路、公道五路四側路口外推，擴大行人停等區、公道五路往市區方向的分隔島往左移，並加長左轉道，增加儲車空間。

另外，林彥甫說，公道五路三段湳雅街至經國路段的標線也應重新檢討，避免機車被迫行駛在最外側，而舊社大橋上、公道五路三段往湳雅街方向則應設置左轉專用道，市府應研議是否取消舊社大橋往竹北方向內線禁行機車。