活化舊市區 桃市將設都更專案辦公室

桃園因交通便捷、房價親民及多項重大建設推動，人口成長居六都之冠，但舊市區受限屋齡老舊和巷道狹窄等，人口及產業持續外流；桃園市政府有意活化舊市區、計畫成立「都更專案辦公室」，已提內政部審查，預計中央5月核定成立。

據內政部都市更新入口網資料顯示，台北去年辦理都市更新案件核定39件、新北核定28件，而桃園近7年報核的公辦都更有6件、民辦都更19件，總計25件，都更量能相去甚遠。

桃園市都發局長江南志不諱言，就建築成本而言，桃園、台北2地成本差距不大，但台北房價可能是桃園的3到5倍，同樣的成本投入在台北能有更高的獲利，造就在台北推都更比桃園更為容易。

桃市府都發局指出，桃園30年以上老屋近30萬棟，有些老舊社區也想要推都更，但礙於重建條件不佳，欠缺都更事業機構願意投入整合重建，也有社區好不容易找到願意協助重建都更的廠商，但內部因為對廠商信任度有落差，最後不了了之。

江南志表示，未來成立都更專案辦公室將受理民眾申請公辦都更，由政府幫忙辦理都更相關流程、財務試算、媒合開發商及建商，有政府把關，民眾也能比較放心，預期社區詢問度會翻倍成長。