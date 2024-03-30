校園廁所破舊、操場設施受損 桃市教育局補助經費改善

桃園市平鎮區復旦國小廁所已逾20年未整修，許多廁所的隔板、磁磚便器等多有破損，且未設置緊急需求鈴，平鎮國中的禮堂視聽設備及操場周邊美化也需要改善，民代協助校方爭取市府教育局經費整修。教育局回應，都正在辦理補助或爭取中央改善經費中，預計暑假期間施工完畢。

市議員劉仁照表示，復旦國小校園中的廁所相當老舊，已20餘年未整修，不僅多間門板開關不良、便器多有破損，洗手台及磁磚老舊壞損、燈具燈光不足廁所略暗、廁所管線阻塞易積水有異味、也未設置緊急需求鈴。

劉仁照說，而平鎮國中禮堂內的投影機已使用多年，但距離遠模糊不清，坐在後方的學生經常反應看不到，操場周遭有許多榕樹，但學校內的榕樹樹根已生長到嚴重破壞設施，有安全上及美觀的疑慮，須盡速改善。

教育局回應，復旦國小第3棟校舍東側2至4樓共6間廁所，因多間門板開關不良、破損，且管線有漏水情形致使異味難除，另廁間與廁所存有階差，不符現行無障礙規定，刻正辦理簽核中，由教育局廁所專案經費支應，預計補助450萬元。

復旦國小活動中心2間廁所因無設置窗戶，致採光及通風不良，設備及管線老舊致有異味，廁間與廁所存有階差，不符無障礙規定，教育局預計補助120萬元，也正辦理簽核中。

至於平鎮國中禮堂目前採用投影幕設備老舊，使用時突發狀況多，預計使用室內全彩LED顯示幕及電腦設備做改善，由教育局預計補助81萬元，正辦理簽核。平鎮國中操場已於去年11月提送中央申請補助，爭取改善中央球場舖面，正由體育署審查中，若獲核定將盡速函知學校辦理後續作業。

桃園市教育局也說明，今年運動場專案計31校申請補助，教育局就急迫優先項目核定補助12校約3000萬元，而向中央爭取整修運動場經費共計申請23校，總需求經費1億8000萬元，由體育署審查中。