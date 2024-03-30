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頭份親子館托嬰中心 最快下半年開辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣頭份親子館去年完工，除了親子休憩空間，縣府決定利用副館辦理公設民營的托嬰中心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份親子館去年完工，除了親子休憩空間，縣府決定利用副館辦理公設民營的托嬰中心。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份親子館去年已完工，除了親子休憩空間，縣府決定利用副館設置公設民營托嬰中心，目前已著手裝修，預估最快下半年開辦，最多可收托75名0歲至2歲嬰幼兒，地方樂見其成。

苗栗縣議員陳光軒指出，頭份位屬大竹科生活圈，竹科就業人口大量入住頭份，未來中央的大矽谷計畫開始實施，勢必吸引更多年輕人口來此定居。近年來，中央和地方推動非營利幼兒園、準公共化幼兒園不遺餘力，但也有家長反映頭份托嬰中心不足，因此聽到縣府要辦公托，大家都很開心。

社會處處長張國棟表示，縣府一直都很重視親子館及托嬰中心的設置，苗栗縣現已有18家托嬰中心，其中公立有6家，目前，除了在頭份親子館旁規畫增設托嬰中心，未來苗栗親子館園區也計畫增設托嬰中心並委外營運。

陳光軒指出，頭份親子館旁的后庄公設民營托嬰中心設置後，收托費用每個月約1萬1000元至1萬3000元，配合中央補助，實際收托費用約3000至5000元，比私立托嬰中心負擔減了一半。此外，他也成功爭取親子館周圍步道夜間照明，未來附近居民夜間散步將有明亮舒適的環境。

托嬰 苗栗縣 親子

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