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桃園燈會追加5成經費 議員質疑

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園報導
2024桃園燈會結束後，又增加2530萬元經費，引發議員質疑規避巨額審查，桃園市觀光旅遊局則強調，經費用在豐富活動內容與交通接駁。本報資料照片
2024桃園燈會結束後，又增加2530萬元經費，引發議員質疑規避巨額審查，桃園市觀光旅遊局則強調，經費用在豐富活動內容與交通接駁。本報資料照片

2024桃園燈會3月3日閉幕，但至今爭議不斷，原先花費4900萬元發包已挨批沒有生肖主燈和場地動線規畫不良，活動結束後又要追加2530萬元，追加費用高達5成，市議員王珮毓昨在議會質詢「是否在規避巨額審查」；桃園市觀光旅遊局表示，經費是依據合約後擴條款追加，主要用於豐富活動內容與交通接駁，均依法辦理。

今年桃園燈會因沒有生肖主燈，舉辦前已被桃園市議會民進黨團質疑經費花到什麼地方，舉辦期間又因民間宣傳影片出現「中國台灣」字樣惹爭議，不少臉書粉絲團質疑桃園市政府立場，市府為此花了不少心力澄清。另外，活動期間也傳民眾手機鏡頭被舞台雷射光破壞，直至活動結束都有人在舞台兩側提醒民眾注意小心。

民進黨議員王珮毓昨在議會指出，張市府不僅讓桃園燈會躍上國際，變成中國台灣桃園燈會，如今又追加2530萬元，顯見財政紀律出現瑕疵。桃園燈會預算照理應該要在去年提報議會審查，如今活動結束將近一個月才要追加，經費更高達原預算5成，不禁讓人質疑是否在規避巨額審查。

王珮毓也說，桃園燈會展期短，結束後又追加5成預算，會造成驗收困難，也違背預算法定原則，此現象也凸顯經營控管成本能力有問題。

觀光旅遊局則強調預算編列合法，指燈會採購金額循往例訂在7400萬元，雖以4900萬元發包，但有保留後續擴充2500萬元的額度。

觀旅局表示，後續擴充的採購是配合活動規模、增加內容及現場民眾所需服務規畫。此次燈會因為人潮眾多，接駁車有加開增加密集度，燈光秀也從1種主題增加到動、靜2種主題，燈光秀的場次間隔也從半小時1場改成15分鐘1場，舞台表演節目也從周末增加到平日也有，雖然追加不少經費，但也創造165萬人次造訪。

桃園 燈會 舞台

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