寶林食安燒！竹市啟動專案查核 邱臣遠查訪巨城美食街
寶林茶室炒粿條食物中毒風波延燒，引發全國關注，新竹市政府近日啟動專案加強餐飲業食品衛生自主管理輔導與查核，副市長邱臣遠今天也率衛生局前往遠東巨城購物中心美食街視察，了解業者在餐點製作與食材保存上的SOP，目前食品安全衛生管理皆符合相關規定。
邱臣遠表示，近期在外縣市發生的「米酵菌酸」事件，引起全國高度關注食安議題，市府秉持超前部署、捍衛市民食安的原則，今天特地至百貨美食街視察，確認食材原料的源頭管理、標示、現場人員操作的SOP等，要落實食品安全管理GHP（食品良好作業規範準則），以保障市民的健康安全。
衛生局長陳厚全表示，衛生局此次專案針對賣場、百貨、醫院等美食街以及學校等進行查核，共有57家餐飲業完成食品衛生自主管理檢查，包括落實個人衛生、製備衛生、器具衛生、環境衛生、食材衛生等五大項目。
邱臣遠表示，今天至百貨查核的業者，食品安全衛生管理皆符合相關規定市府將持續派員稽查、嚴格監督業者落實食品安全衛生管理，為市民食安把關，讓民眾吃得安心。
針對食安事件引起關注，新竹市衛生局已請醫療院所針對3月20日後通報疑似食品中毒個案，加強詢問用餐史，遇有曾於該餐飲業用餐後就醫的民眾，將進行個案再關懷及追蹤；民眾如過去1至2周至該餐飲業用餐者，有出現腸胃不適或相關症狀者，請盡速前往竹市各大醫院就醫，並主動告知醫師相關攝食內容資訊。
衛生局提醒，食品業者應落實餐飲業自主管理，建立內部控管機制，及時有效掌控食品安全衛生，並遵守預防食品中毒五原則，調理食品前後徹底洗手，食材新鮮及用水衛生，處理生熟食分開使用不同器具，食品徹底加熱，注意保存溫度，以確保食品衛生安全。
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