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寶林食安燒！竹市啟動專案查核 邱臣遠查訪巨城美食街

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市副市長邱臣遠（中）今天率衛生局前往遠東巨城購物中心美食街視察，了解業者在餐點製作與食材保存上的SOP。圖／竹市府提供
新竹市副市長邱臣遠（中）今天率衛生局前往遠東巨城購物中心美食街視察，了解業者在餐點製作與食材保存上的SOP。圖／竹市府提供

寶林茶室炒粿條食物中毒風波延燒，引發全國關注，新竹市政府近日啟動專案加強餐飲業食品衛生自主管理輔導與查核，副市長邱臣遠今天也率衛生局前往遠東巨城購物中心美食街視察，了解業者在餐點製作與食材保存上的SOP，目前食品安全衛生管理皆符合相關規定。

邱臣遠表示，近期在外縣市發生的「米酵菌酸」事件，引起全國高度關注食安議題，市府秉持超前部署、捍衛市民食安的原則，今天特地至百貨美食街視察，確認食材原料的源頭管理、標示、現場人員操作的SOP等，要落實食品安全管理GHP（食品良好作業規範準則），以保障市民的健康安全。

衛生局長陳厚全表示，衛生局此次專案針對賣場、百貨、醫院等美食街以及學校等進行查核，共有57家餐飲業完成食品衛生自主管理檢查，包括落實個人衛生、製備衛生、器具衛生、環境衛生、食材衛生等五大項目。

邱臣遠表示，今天至百貨查核的業者，食品安全衛生管理皆符合相關規定市府將持續派員稽查、嚴格監督業者落實食品安全衛生管理，為市民食安把關，讓民眾吃得安心。

針對食安事件引起關注，新竹市衛生局已請醫療院所針對3月20日後通報疑似食品中毒個案，加強詢問用餐史，遇有曾於該餐飲業用餐後就醫的民眾，將進行個案再關懷及追蹤；民眾如過去1至2周至該餐飲業用餐者，有出現腸胃不適或相關症狀者，請盡速前往竹市各大醫院就醫，並主動告知醫師相關攝食內容資訊。

衛生局提醒，食品業者應落實餐飲業自主管理，建立內部控管機制，及時有效掌控食品安全衛生，並遵守預防食品中毒五原則，調理食品前後徹底洗手，食材新鮮及用水衛生，處理生熟食分開使用不同器具，食品徹底加熱，注意保存溫度，以確保食品衛生安全。

新竹市副市長邱臣遠今天率衛生局前往遠東巨城購物中心美食街視察，了解業者在餐點製作與食材保存上的SOP。圖／竹市府提供
新竹市副市長邱臣遠今天率衛生局前往遠東巨城購物中心美食街視察，了解業者在餐點製作與食材保存上的SOP。圖／竹市府提供

衛生局 食品安全 餐飲業

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