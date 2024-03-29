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桃園燈會追加50%預算？市府：招標明訂後擴採購非追加

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員王珮毓質疑桃園燈會追加50%預算，市府會後澄清非追加，屬於原招標規範的後續擴充採購的經費。圖／桃園市議會即時畫面
議員王珮毓質疑桃園燈會追加50%預算，市府會後澄清非追加，屬於原招標規範的後續擴充採購的經費。圖／桃園市議會即時畫面

桃園市議員王珮毓今天在議會市長張善政施政報告後質詢，指出今年的桃園燈會本以4900萬元發包，結束後又追加2530萬元，增加的幅度約50%，燈會合計花了7430萬。王珮毓質疑市府財政紀律出現瑕疵，桃園燈會預算應該要在去年提報議會審查，結果活動已結束近一個月才追加經費，是否在規避巨額審查？

觀旅局強調預算編列合法，桃園燈會採購金額循往例定為7400萬元，即原預算4900萬元，保留後擴2500萬元；辦理後續擴充的採購是配合活動規模、規畫內容，及活動期間現場民眾服務需求所需，像小提燈供不應求增購就是一例，辦理契約變更的程序也無違反採購法相關規定。

觀旅局說明，近年桃園燈會辦理規模除去年外，都是7000萬元左右，今年的燈會活動經費規模與2019、2020及2022桃園燈會相近，會辦理後續擴充的採購，是因為這次燈會雙主場布展範圍廣，且辦理模式不同以往（雙場地），考量場域空間、民眾參與程度及服務設施等因素，依活動實際需要加強每日雙場地舞台與藝人團體表演、燈飾裝置、指引牌面、服務人力、接駁車等工項皆為必要項目。

王珮毓批桃園燈會展演天數少，展期結束後追加將近五成預算，造成驗收困難、行政疏失、違背預算法定原則，展出成果引起重大爭議，且經營控管成本能力有問題。

觀旅局解釋並無規避巨額採購，依照投標廠商資格及特殊或巨額採購認定標準規定，勞務採購金額為2000萬元，確實屬於巨額採購，市府並無規避採購法，2024桃園燈會於去年7月21日上網公告時，採購金額即循往例定為7400萬元，原預算4900萬元，保留後擴2500萬元，另辦理後續擴充的採購也無違反採購法的規定。

桃園 燈會

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