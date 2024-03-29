竹縣增1境外移入麻疹個案 曾至竹北汽車銷售廠

新竹縣新增1例境外移入麻疹案例，20多歲男性自泰國旅遊返台後出現症狀確診，可傳染期3月21至23日、25日曾到竹北1家汽車銷售廠，曾出入該場所者應自主健康管理。

新竹縣政府衛生局發布新聞稿指出，這名個案3月8日至12日與友人參加旅遊團至泰國旅遊，回國後於23日開始出現發燒、咳嗽、鼻炎等症狀，25日有出疹情形，經醫院評估採檢後通報確診，目前情況穩定，在家中自主隔離。

衛生局已匡列同住家人、職場、醫院工作者、就醫接觸者共139人，目前均無相關症狀，將持續監測接觸者健康狀況最長至4月16日。

衛生局表示，個案於可傳染期的3月21日至23日、以及25日曾經到過「廣陽興業股份有限公司（竹北中華路汽車銷售廠）」活動，由於麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，提醒上述期間曾於此場所出入民眾應自主健康管理最長至4月12日。

衛生局指出，民眾若出現紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚及結膜炎等症狀，盡速與衛生單位聯繫，由專人安排戴口罩就醫並告知接觸史，降低病毒傳播風險。

衛生局表示，據衛福部疾病管制署統計，今年迄今已累計10例麻疹確診個案，本土及境外移入各5例。新竹縣2例均為境外移入，其中1例為航空器群聚感染個案，1例感染國家為泰國。

衛生局呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中有年滿1歲幼兒，請盡速接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

另外，出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠地方建議佩戴口罩；回國後，若出現疑似症狀，戴口罩盡速就醫，並告知醫師相關旅遊史及暴露史。