因應家長需求 頭份親子館將增設公辦民營托嬰中心
苗栗縣頭份親子館去年已完工，除了親子休憩空間，縣府已決定利用副館辦理公設民營的托嬰中心，可收托60至75名0至2歲幼兒，目前縣府已著手規畫設計及內部裝修作業，期盼在今年下半年可開始收托。
苗栗縣議員陳光軒今天在臉書發布這項好消息。他指出，頭份位屬大竹科生活圈，竹科就業人口大量入住頭份，未來中央的大矽谷計畫開始實施，將會吸引更多年輕人口來頭份定居。近年來，中央和地方在推動非營利幼兒園 、準公共化幼兒園不遺餘力，但他也收到許多家長反映頭份的托嬰中心不足，亟需擴充托嬰資源。
陳光軒指出，在縣府努力下，終於在后庄國小分校預定地興建完成頭份親子館 ，為滿足地方托嬰需求，去年縣政總質詢他就向縣長鍾東錦反映增設公設民營托嬰中心，獲縣長首肯辦理規畫，多次溝通後，確定由社會處接手托嬰中心的經營，現已開始進行場館內部的裝修規畫作業，最快今年中就能開始收托。
社會處長張國棟表示，縣府一直很重視親子館及托嬰中心的設置，全縣現已有18家托嬰中心，其中公立有6家，目前除了在頭份親子館旁規畫增設托嬰中心，未來苗栗親子館園區也計畫增設托嬰中心並委外營運。
陳光軒指出，頭份親子館旁的后庄公設民營托嬰中心設置後，收托費用每個月約1萬1000元至1萬3000元，配合中央補助，實際收托費用約3000至5000元，比私立托嬰中心負擔減了一半。此外，他也成功爭取親子館周圍步道夜間照明，未來附近居民夜間散步將有明亮舒適的環境。
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