大新竹輕軌新進度曝 竹市府主政整合縣市輕軌可行性報告

行政院日前公布將大新竹輕軌納入「桃竹苗大矽谷計畫」後，交通部鐵道局3月27日邀集新竹市政府、新竹縣政府共商「新竹縣市輕軌計畫整合」議題。竹市府指出，會議確認大新竹輕軌可行性研究報告執行方向，新竹市政府並主動請纓擔任主政單位，將整合新竹縣、市輕軌可行性研究報告，預計明年2025年1月提報交通部審查。

市長高虹安表示，市府團隊日前北上拜會行政院副院長鄭文燦，鄭副院長責請交通部鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網，以提高大新竹輕軌計畫自償率及財務可行性、共用機廠等，市府也感謝鄭副院長承諾由交通部研議以專案補助提高補助額度，協助地方推動軌道建設。

目前新竹縣市針對輕軌計畫各自著手可行性研究報告，竹市府交通處長倪茂榮表示，竹市府勇於承擔，在會中主動表達同意擔任竹市輕軌紅線、竹縣輕軌藍線優先路網可行性研究報告整合的主政單位，致力落實「交通暢行」城市願景。

倪茂榮也提到，園區從業人口與私人運具持續成長，新竹縣、市積極合作提出交通改善方案，但改善效果有限，必須透過縣市整合打造全新輕軌路網，方能紓解園區長期以來的交通問題，也能因應未來大矽谷科技廊帶衍生的交通需求。

竹市府指出，為加速實現桃竹苗大矽谷計畫，會中交通部鐵道局也允諾將循程序協助新竹縣、市，向交通部爭取可行性研究報告整合規畫所需經費，並在規畫階段由2縣市邀請交通部鐵道局出席相關工作會議，預計明年第1季完成大新竹輕軌計畫可行性研究報告，並提送交通部審查。