新竹縣用路人小心荷包失血 下月新增3處噪音執法照相

新竹縣為遏止噪音車炸街，將持續增設聲音照相執法，預計4月1日啟用3處新設的固定式聲音照相，分別位於竹北及竹東，下半年還預計再新增2套半固定式聲音照相，一旦車輛噪音超過分貝限制，就會依法開罰1800元以上到3600元以下罰鍰。

新竹縣環保局說明，固定聲音照相科技執法依據機動車輛噪音管制標準規定，在道路速限50公里以下路段聲音管制標準為86分貝，道路速限50到70公里路段聲音管制標準為90分貝，若超標可處1800元以上到3600元以下罰鍰，晚間10點後違規更是一律處最高3600元罰鍰。

4日1日啟用的固定式聲音照相執法將分別設於竹東鎮北興路二段77-1號、竹北市西濱路二段與蓮花路223巷路口及竹北市興隆路一段與台科路口，日前已完成現勘確定位置設置，未來啟用後每處設備前100公尺會有告示牌提醒民眾注意。

新竹縣環保局表示，這些路段因常有噪音車出沒屢遭民眾陳情，經過各方討論，並收集路段資料才決定新增，不過新竹縣早在2022年已於竹北市中華路設置首支固定式聲音照相，啟用第一年3月到12月就告發262輛汽機車，次年同期卻下降為129輛，顯示聲音照相執法確實有效降低噪音車。

環保局指出，為因應去年噪音車取締量能不足問題，今年增加3名小夜班稽查取締人員，並將1套移動式聲音照相科技執法設備升級為半固定式聲音照相科技執法設備，可長時間依照需求置於民眾檢舉熱點，加強稽查取締力道，同時下半年將再增加環境部補助2台半固定式聲音照相，可長時間依照需求，置於民眾檢舉熱點加強稽查取締。