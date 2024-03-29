自強兒少築夢 桃園家扶助學

14歲的林博彥來自單親家庭，他逆境中成長求學，就讀國小4年級時，透過導師推薦進入射箭校隊反曲弓組，自律練習加上媽媽支持，成績一次比一次亮眼。最近獲得家扶基金會表揚為「自強兒少」給予肯定，桃園家扶中心也提供助學金，鼓勵林博彥朝射箭國手的夢想前進。

林博彥國小進入射箭校隊反曲弓組，一開始只是摸索興趣，逐步熟稔射箭技巧，升上國中後轉成複合弓組，由於射箭模式不同從頭來過，每天下午2時半展開密集訓練到晚間7時半，連周六、日休息日也不斷練習，只為讓自己能更熟能生巧。

桃園家扶中心指出，林博彥進入國中後努力練習，在一次總統盃的比賽上，拿下140分高分，只差10分就滿分，榮獲第2名殊榮，奠定對射箭運動的進取心。之後一場青年盃比賽受到風力影響，成績一落千丈，林博彥也沒有放棄，「路總會艱辛，都要更加倍努力，才有成果。」

林博彥媽媽雖然獨自負擔家計照顧一對兒女，卻從未因為經濟不佳要求他停止學習，反而相當支持，媽媽還告訴社工「即便籌錢，也要幫助孩子圓夢」，成為林博彥的最強後盾。

桃園家扶中心主任張伏杉說，家扶一路陪伴林博彥成長，觀察他在求學期間投入運動非常用心及自律，感謝許多認養人、捐款人和家扶攜手培育兒少，期盼有一日，林博彥成為國家隊選手。