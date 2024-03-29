聽新聞
test
0:00 / 0:00

自強兒少築夢 桃園家扶助學

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
14歲的林博彥獲桃園家扶中心推選，獲自強兒少表揚。圖／桃園家扶中心提供
14歲的林博彥獲桃園家扶中心推選，獲自強兒少表揚。圖／桃園家扶中心提供

14歲的林博彥來自單親家庭，他逆境中成長求學，就讀國小4年級時，透過導師推薦進入射箭校隊反曲弓組，自律練習加上媽媽支持，成績一次比一次亮眼。最近獲得家扶基金會表揚為「自強兒少」給予肯定，桃園家扶中心也提供助學金，鼓勵林博彥朝射箭國手的夢想前進。

林博彥國小進入射箭校隊反曲弓組，一開始只是摸索興趣，逐步熟稔射箭技巧，升上國中後轉成複合弓組，由於射箭模式不同從頭來過，每天下午2時半展開密集訓練到晚間7時半，連周六、日休息日也不斷練習，只為讓自己能更熟能生巧。

桃園家扶中心指出，林博彥進入國中後努力練習，在一次總統盃的比賽上，拿下140分高分，只差10分就滿分，榮獲第2名殊榮，奠定對射箭運動的進取心。之後一場青年盃比賽受到風力影響，成績一落千丈，林博彥也沒有放棄，「路總會艱辛，都要更加倍努力，才有成果。」

林博彥媽媽雖然獨自負擔家計照顧一對兒女，卻從未因為經濟不佳要求他停止學習，反而相當支持，媽媽還告訴社工「即便籌錢，也要幫助孩子圓夢」，成為林博彥的最強後盾。

桃園家扶中心主任張伏杉說，家扶一路陪伴林博彥成長，觀察他在求學期間投入運動非常用心及自律，感謝許多認養人、捐款人和家扶攜手培育兒少，期盼有一日，林博彥成為國家隊選手。

家扶中心 桃園

延伸閱讀

小林製藥紅麴事件延燒…桃園2代工廠使用相關原料 近17萬顆貨品流向外縣市

桃園龍潭池塘飄300條死魚 居民怨多日無人處理

桃園人連假衝了！用3000發煙火秀打開「台茂兒童節」 連3日市集吃爆「逾30款爆紅美食」 小孩放電嗨玩超大公園

單親母支持14歲兒學射箭獲家扶協助 朝國手目標邁進

相關新聞

自強兒少築夢 桃園家扶助學

14歲的林博彥來自單親家庭，他逆境中成長求學，就讀國小4年級時，透過導師推薦進入射箭校隊反曲弓組，自律練習加上媽媽支持，...

航空城安置宅抽籤 拆遷戶有怨言

桃園航空城拆遷戶安置住宅昨天先由「蛋白區」331戶抽籤決定選屋的號次。但有拆遷戶反映，原本住的是大坪數，卻不能優先選擇大...

竹縣消防員1月加班費 月底發

消防員在第一線救災、救護衝鋒陷陣，不過竹縣近來有消防員尚未收到1、2月的超勤加班費，勞動黨縣議員羅美文說，消防員也要養家...

陳淑珠 榮獲「護理界奧斯卡」獎

防疫如作戰，苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠於2021年、2022年，連兩年連續100天沒休假，挺過新冠肺炎疫情最艱難...

大學路51巷樹倒害死騎士 竹市府周末將封路移除危樹

新竹市大學路51巷本月19日早上發生一起樹木倒塌意外，一名女騎士遭波及重傷身亡，市長高虹安今天表示，市府將以最大誠意，協...

桃園龍潭池塘飄300條死魚 居民怨多日無人處理

桃園市龍潭區有民眾投訴，住家附近的池塘遍布上百條死魚，向相關單位投訴卻多日無人處理。對此，環保局回應，前天接獲陳情已派員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。