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陳淑珠 榮獲「護理界奧斯卡」獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗衛生局疾管科長陳淑珠獲得台灣傑出護理人員獎。圖／陳淑珠提供
苗栗衛生局疾管科長陳淑珠獲得台灣傑出護理人員獎。圖／陳淑珠提供

防疫如作戰，苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠於2021年、2022年，連兩年連續100天沒休假，挺過新冠肺炎疫情最艱難之際，今年獲得台灣傑出護理人員獎肯定，也是她的第3座國家級獎項。陳淑珠獲獎後自勉「心中的願有多大，力量就有多大」，持續努力工作。

陳淑珠在疾管科長崗位逾12年，2002年獲行政院模範公務人員獎、2009年考試院公務人員傑出貢獻獎，今年拿到的台灣傑出護理人員獎有「護理界奧斯卡獎」之稱，她獲服務奉獻獎項，蔡英文總統將於5月9日頒獎。

2021年6月苗栗縣爆發新冠肺炎科技廠移工群聚疫情，陳淑珠夜以繼日工作，幾乎天天只睡3至5個小時，曾經1天開出1400張居家隔離單，她隨時掌握防疫、疫苗相關訊息發布，曾連續100天沒有休假，就是怕資訊落差及鄉親恐慌。

疫情期間，發生讓陳淑珠感到最遺憾與愧疚的事，是當時年事已高的公公染疫過世，因工作分身乏術，僅能用零碎時間協助處理喪事，還好有家人的體諒及支持。

「恍如隔世！」陳淑珠為防疫工作盡心，她認為台灣傑出護理人員獎是對公共衛生，也是對防疫的肯定，她以護理人為榮，將持續秉持「事在人為」理念，持續努力工作。

新冠肺炎 疫情

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