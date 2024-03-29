竹縣消防員1月加班費 月底發

消防員在第一線救災、救護衝鋒陷陣，不過竹縣近來有消防員尚未收到1、2月的超勤加班費，勞動黨縣議員羅美文說，消防員也要養家餬口，呼籲盡快發放。新竹縣消防局回應，是為避免同仁申請金額及時數計算錯誤，需把關確實審核，預計本月底會發給1月份加班費。

羅美文指出，竹縣消防員最近一次收到超勤加班費，是去年12月份的，呼籲消防局盡快發放超勤加班費，不要讓消防人員苦苦等待，也希望消防局盡快補足人力別讓消防員過勞。

另有不少外勤消防員指出，超勤加班費遲發已成常態，但比起過去曾拖欠半年，現今改善許多。也有消防員透露，超勤加班費至今仍採用人工審核，若資料有錯遭退件，就會影響發放時間。

竹縣財政處指出，各單位超勤加班費，基本上是當月結束後就可提出申請，只要資料收齊、程序完成後，財政就依程序核發。但消防各單位習慣一起收集同仁們資料再送交，就會影響時效。

消防局說明，是為避免同仁申請金額及時數計算錯誤而誤觸法網，會把關確實審核，直至各單位均補正後才一併送交縣府審核。消防與警察機關外勤人員多，審核加班費文件辛苦耗時，基於職責，保護同仁避免違失。