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寶林茶室案死者驗出米酵菌酸…專家指下毒機率降低 再揭後續1關鍵重點

竹北餐廳疑釀民眾腹瀉 衛生局查多項缺失限期改善

中央社／ 新竹縣28日電

新竹縣政府衛生局今天表示，有民眾反映到竹北地區餐廳用餐後出現腹瀉等身體不適，昨天派員至店家稽查，除對食物採檢送驗，也發現多項衛生缺失，已責令業者限期改善。

竹縣衛生局晚間發布新聞稿表示，日前至少3、4起的民眾陳情，民眾檢舉的對象都是同一家餐廳，食用的餐點包括嫩肩牛排咖哩和舒肥嫩雞咖哩，昨天已派員前往稽查，將這2道菜的食材，包括肉類、咖哩、蔬菜和蛋等送驗，約2週後會有結果。

衛生局指出，除了送驗食材，現場也發現包括未提具員工健檢資料、無有效之病媒防侵措施、冰箱內部未保持清潔、設備（烹調區爐火台）及器具（砧板）未保持乾淨、工作櫃台未保持整潔等缺失，已責令業者於4月11日前完成改善。

衛生局表示，將持續追蹤該餐廳改正情形及食材送驗結果，若在期限內未改正，將依食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局 食材 餐廳

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