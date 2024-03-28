大學路51巷樹倒害死騎士 竹市府周末將封路移除危樹

新竹市大學路51巷本月19日早上發生一起樹木倒塌意外，一名女騎士遭波及重傷身亡，市長高虹安今天表示，市府將以最大誠意，協助家屬進行相關賠償事宜申請，並全力配合地檢署調查。由於邊坡仍有危險樹木，竹市府排定周末30日與31日白天封閉部分路段雙向車道移除危樹，提醒用路人改道通行。

高虹安說，意外發生當天經消防局通報，第一時間已指派城市行銷處處長及科長趕赴醫院探視傷者及陪伴家屬，後續也親自到靈堂致意，向家屬說明國賠法定程序；市府已將資料提供給新竹地檢署，盼能盡快釐清責任歸屬，一旦調查結果出爐，市府絕對會與家屬站在同一陣線，盡力協助、儘早完成所有後續事宜。

由於新竹市大學路51巷邊坡樹木由誰管理，新竹市政府與高速公路局都表示非由自己權管，竹市府工務處指出，為解決每逢上下班尖峰時刻大量車潮湧入園區而造成交通堵塞，曾於2016年間進行大學路51巷部分道路拓寬工程，事發地點僅進行道路的瀝青混凝土鋪面刨除加封並無拓寬情形，工程施工處並非此次意外發生地。

城銷處也說，事故地點樹木位於高速公路邊坡上，依都市計畫土地使用分區屬「高速公路用地」，由交通部高速公路局管理，依公路法相關規定，非屬市政府開闢道路，亦無相關代管維護文件，基於行車安全，經相關單位通報過去曾移除已倒塌的路樹。

在19日意外發生後，該處邊坡仍可見部分雜木有傾倒之虞，市府指出，已於3月26日行文交通部高速公路局，但為保護市民朋友交通安全，市府將於3月30日先行進場排除，將於上班車潮較少的30日至31日早上9點到下午4點進行邊坡危樹移除工程。

竹市府指出，為降低交通影響，排定假日進行危樹移除，屆時車輛無法直通園區，建議用路人改道光復路一段進園區一路通行，施工期間住戶如有進出需要，請耐心等候並依交管人員引導，造成不便敬請見諒。

市府強調，針對此次憾事發生，市府除再次向受害者家屬致意外，並以最大的誠意和負責任的態度傾全力協助受難者家屬賠償事宜。同時，也將再次盤點位於竹市路樹的相關權管單位，以確保民眾的安全。