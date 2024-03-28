桃園龍潭池塘飄300條死魚 居民怨多日無人處理
桃園市龍潭區有民眾投訴，住家附近的池塘遍布上百條死魚，向相關單位投訴卻多日無人處理。對此，環保局回應，前天接獲陳情已派員到現場勘查，也要求池塘地主盡快清理，若明天未清理完成，將依廢棄物清理法規定開罰。
讀者向本報投訴，指龍潭區民生路上有一處長約50公尺、寬約20公尺的蓄水池塘，由於近日缺水嚴重加上地主抽水灌溉，導致幾近乾涸的池塘陸續有死魚漂浮，至上周末，死魚至少已有250條，惡臭令人作嘔。
讀者抱怨，類似情況5年前就上演，儘管向桃園市長信箱投訴，並向相關單位打數十通電話報案，但公文往來曠日廢時，環保局也僅回應「準備發文給地主負責處理」；他的住家距離池塘僅不到10公尺，只能忍受日複一日的惡臭，不知道問題何時才能解決？
環保局稽查科回應，26日接獲陳情，已隨即派員至陳情地點勘查，池塘乾涸處可見約250至300隻死魚，現場取池塘水檢測水質無異常、未檢出重金屬，水色偏黃綠色，未發現水質明顯異常，亦未發現異常排放，研判是天氣變化，水中溶氧量偏低及水位下降才導致魚隻死亡。
稽查科表示，今日派員前往後續追蹤時，其中一名池塘地主表示，已在今天派員前往清理死魚，不過因現場埤塘內土地泥濘無法完全清除，預計明天備妥相關清除器具後，會再將死魚清理完畢；若地主仍未能清理完成，將依廢棄物清理法規定辦理。
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