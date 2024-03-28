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周日將迎比賽！張善政與球員祈福 樂天球場優化今報竣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊與桃園市長張善政一同至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。而外界關心球場的修繕進度，張回應，目前球場今順利報竣工，後續在邀請中職前來看草皮生長狀況是否足以保護球員。

樂天桃猿職業棒球隊近年積極與桃市府合作，持續為桃園球迷推出許多在地化的服務，並與市府攜手推動主場冠名合作，回饋市民免費進場看球場次，展現市府全力支持樂天桃猿的實際作為。

張善政今祈福並贈送錢母包與幸運籤餅表示，樂天落腳在桃園後，每次比賽市民的心情也都跟著起伏，周日將迎來第1場比賽，希望比賽能旗開得勝，球季中的每場比賽也順順利利，抱回冠軍獎盃。

而樂天桃園棒球場啟用15年以來未曾辦理重大修繕，為逐步提升比賽環境及觀賽品質，市府在去年完成「棒球場外野看台電視牆更新工程」，並推動球場優化改善工程，包括「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」等。

張善政說，感謝領隊川田喜則來台上任後，對於球場整建跟市府配合，今天改善工程將可報竣，當初設定的工程目標一一完成，至於草皮生長狀況是否長到可以保護所有球員安全，後續將請中職前來確認，何時可以正式比賽。

體育局長許彥輝表示，大家關心草皮問題會邀請中職來審查，是不是適合開打，今天也祈求風調雨順讓陽光多照球場，讓草順利長多一些，中職審查後才決定何時能開打，最快4月16日。

川田喜則說，樂天連2年打進台灣大賽，今年將以總冠軍為目標努力，感謝休賽季期間體育署、桃園市府及體育局給支持優化改善球場，今年樂天持續招待市民及學生進場觀賽，透過在地結合獲市民支持，成為大家愛戴球隊，今後樂天會努力及面對全新挑戰取得總冠軍。

樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊與桃園市長張善政（左2）一同至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，並贈送錢母包與幸運籤餅。記者翁唯真／攝影
樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊與桃園市長張善政（左2）一同至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，並贈送錢母包與幸運籤餅。記者翁唯真／攝影
樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊與桃園市長張善政（右4）一同至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。記者翁唯真／攝影
樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊與桃園市長張善政（右4）一同至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。記者翁唯真／攝影
樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。記者翁唯真／攝影
樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。記者翁唯真／攝影
樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊與桃園市長張善政（左5）一同至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。記者翁唯真／攝影
樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來第一場比賽，今球隊與桃園市長張善政（左5）一同至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。記者翁唯真／攝影

張善政 桃園 樂天桃猿 體育

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