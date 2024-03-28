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鳳山溪白地段河水直衝堤防 1700萬元優先防災再銜接步道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣鳳山溪麻園堤防原先雜草叢生，為防災與景觀，水利署陸續辦理「鳳山溪堤防維修改善工程」，並鋪上壓花地坪步道，大幅改善環境。但立委徐欣瑩指出，下游白地堤防因未施作延伸呈現「斷層」，且雜草叢生、堆積土石牛影響通行，他已向中央爭取1700萬，盼能完整銜接堤頂步道。水利署副署長王藝峰表示，將以防災為優先，步道將往下游延伸600公尺。

徐欣瑩指出，鳳山溪麻園堤防現有的3公里堤頂步道，是附近民眾早晚散步休閒的好去處，但是下游的白地堤防老舊，雜草叢生，且堆積土石牛，沒有任何親水設施，影響環境及景觀。因此她向中央爭取1700萬改善經費，讓鳳山溪左岸步道得以繼續延伸，同時匯集居民的意見，讓工程更符合民眾的期待。

水利署表示，現已規畫2個方案進行工程，方案一可施作600公尺，工程包括3排鼎塊及河道整理、堤頂土石牛修復以及增設休憩座椅；方案二可施作400公尺，工程包括4排鼎塊及河道整理、堤頂土石牛移除、增設壓花地坪步道及增設休憩座椅等。

王藝峰指出，由於該河段河水直衝堤防，為維護民眾安全，這次1700萬預算將採方案二先進行防災工程，興建3排鼎塊保護堤防以免受到河水沖刷，發揮保護民眾安全功能，且土石牛對於緊急災害非常重要，也將進行修復，作為防汛搶險應急之用，另兼顧民眾休憩需要，也會設置座椅。

新竹縣議會副議長王炳漢表示，整個堤防工程到新港還有2公里，這次雖然只有「前進」600公尺，未來還懇請徐欣瑩立委繼續爭取預算，為最後一哩路努力，保護里民財產安全，同時兼顧休憩、觀光功能。

水利署說明，鳳山溪白地堤防位於鳳山溪左岸鳳岡大橋上游，該堤防上游與麻園堤防銜接，這次1700萬預算將辦理「白地堤防構造物維修改善工程」，工程包括堤頂步道施作、土石牛修復、增設及基腳保護工程，長度約600公尺，由第二河川分署辦理測設，預計今年6月底前發包、年底完工。

王藝峰指出，由於該河段河水直衝堤防，為維護民眾安全，這次1700萬預算將採方案二先進行防災工程，興建3排鼎塊保護堤防以免受到河水沖刷。圖／水利署提供
王藝峰指出，由於該河段河水直衝堤防，為維護民眾安全，這次1700萬預算將採方案二先進行防災工程，興建3排鼎塊保護堤防以免受到河水沖刷。圖／水利署提供
由於該河段河水直衝堤防，為維護民眾安全，這次1700萬預算將採方案二先進行防災工程，興建3排鼎塊保護堤防以免受到河水沖刷。記者黃羿馨／攝影
由於該河段河水直衝堤防，為維護民眾安全，這次1700萬預算將採方案二先進行防災工程，興建3排鼎塊保護堤防以免受到河水沖刷。記者黃羿馨／攝影
立委徐欣瑩指出，下游白地堤防因未施作延伸呈現「斷層」，且雜草叢生、堆積土石牛影響通行，他已向中央爭取1700萬，盼能完整銜接堤頂步道。記者黃羿馨／攝影
立委徐欣瑩指出，下游白地堤防因未施作延伸呈現「斷層」，且雜草叢生、堆積土石牛影響通行，他已向中央爭取1700萬，盼能完整銜接堤頂步道。記者黃羿馨／攝影

徐欣瑩 新竹 水利署

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