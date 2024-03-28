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竹市東區社會住宅「金城安居」統包工程決標 922戶預計2029年完工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國家住都中心在新竹市東區興辦的「金城安居」社會住宅新建統包工程今天順利決標，此社宅將採預鑄工法興建，提供922戶居住單元，預計2029年完工。圖／國家住都中心提供
國家住都中心在新竹市東區興辦的「金城安居」社會住宅新建統包工程今天順利決標，此社宅將採預鑄工法興建，提供922戶居住單元，預計2029年完工。圖／國家住都中心提供

國家住都中心今天指出，在新竹東區興辦的「金城安居」社會住宅新建統包工程今天順利決標，此社宅將採預鑄工法興建，提供922戶居住單元，預計2029年完工。目前新竹市已有3處新建社宅在興辦中，北區「中雅安居」開挖地下室中、東區「建功安居」統包工程去年決標、規畫設計中，民代提醒交通、學區等規畫都要提早應變。

目前新竹市社會住宅都由國家住都中心主導興建，進度最快的是在「中雅安居」去年2月開工，在北區經國路二段上基地新建640戶，最新進度目前為地下室開挖階段，即將施做大底防水工作，並進行預鑄樓板試作。位於東區建功二路的「建功安居」社宅新建統包工程去年7月順利決標，目前正在規畫設計中，將新建743戶社宅。

第3處新建社宅「金城安居」同樣位於東區，國家住都中心今天指出，該案統包工程決標，將由萬鼎工程服務股份有限公司、益鼎工程股份有限公司、戴嘉惠建築師事務所統包團隊共同打造，是繼中雅安居後，新竹市第二座以預鑄工法興建的社會住宅。

國家住都中心說明，金城安居將彈性運用柱、樑、樓板、外牆預鑄工法，除可控制施工品質，也可減少現場施工所需時間及人力，大幅縮短工期。

「金城安居」基地位在新竹市東區金城一路與金城三路所夾街廓，鄰近建功公園、建功高中、清華大學、陽明交通大學、新竹科學園區，與國道一號新竹交流道距離僅350公尺，交通便利。社宅屆時也將規畫設置托嬰中心、身心障礙者日照中心、社區日間作業設施等，沿街面則規畫設置店鋪，提升社區服務機能與在地商業繁榮。

不過，金城安居社宅規畫922戶、建功安居也將迎來743戶社宅，2處都臨近清大、建功生活圈，地方難免憂心對交通、學區帶來衝擊。市議員宋品瑩說，金城安居社宅基地就是現在的將軍村停車場，停車場若沒有了、路邊停車格有限，停車需求更緊張。

宋品瑩認為，蓋社會住宅是好事，也能替青年或弱勢族群提供平價租屋選擇，她提醒市府與國家住都中心務必召開地方說明會，並提前因應做好相關交通配套，不要上演關埔住戶塞在自家停車場出不來的窘境，當地入學也很緊繃，也都要做好事先規畫。

新竹 東區 社宅

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