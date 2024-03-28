竹夢扶輪社攜手元健捐千台助聽器 竹市聽損者可免費領

竹夢扶輪社及相關友社攜手元健大和助聽器公司，今天透過「天籟列車捐助助聽器活動」捐助給新竹市總共1000台數位降噪口袋型助聽器，市長高虹安代表受贈致謝。竹市府指出，只要設籍竹市65歲以上長者或持有第二類（聽覺障礙）身心障礙證明者，均可至指定店家免費聽力檢查，若雙耳聽損達60到90分貝，可免費領用1台助聽器。

捐贈者元健大和直販事業股份有限公司創辦人吳志賢本身也是聽障者，他說，自己來自聽力障遺傳家族，許多人常以為聽不到是正常老化現象，卻不知聽不見會產生溝通障礙、憂鬱或失智等問題影響正常生活，希望透過助聽器捐助活動，提高聽損者的生活品質。公司自2019年至今，已捐助無數縣市政府及鄉鎮公所等單位免費助聽器。

高虹安今天到市府大禮堂出席助聽器捐助記者會，她表示自己是竹夢扶輪社的一員，政府力量有限、民間力量無窮，特別感謝民間以實際行動響應公益，同時也期盼號召更多善心人士及企業，一起來協助需要幫助的人，讓社會充滿愛的力量與善的循環。

高虹安並提及，落實身障平權是市府重要的施政目標，市府除了對聽語障者提供課堂手語翻譯服務、同步聽打服務及手語共融親子活動外，竹市輔具資源中心還有一處「聽力檢查評估室」，提供市民免費助聽器評估及驗證等服務，也可借用二手輔具。

高虹安也分享，日前在南投縣時參與了一個女力活動，當天邀請成德高中選手危宇澤一同前往，危同學有先天性聽力障礙，但憑藉自身的努力與才華，成為短跑、跳遠等好手，今年1月獲得國際聽力障礙全世界的青少年田徑賽冠軍，奮鬥過程相當勵志。

國際扶輪3501地區總監張世澤表示，感佩元健天籟列車持續對聽覺障礙者的無私付出，協助民眾重返有聲世界，實踐企業社會責任的承諾。竹夢扶輪社及各友社也共襄盛舉，共同捐贈助聽器，以協助新竹市聽障者有更好的生活品質。

竹市府社會處長黃佳婷表示，截至今年2月，竹市領有聽覺障礙證明者約2161人，市府除提供人工電子耳及其配件耗材、電話擴音器、電話及門鈴閃光震動器及無線震動警示器等費用補助；也提供助聽器輔具補助，去年領有助聽器輔具費用補助共201人。

針對此次民間捐助的1000台數位降噪口袋型助聽器，只要設籍竹市65歲以上長者或持有第二類（聽覺障礙）身心障礙證明者，可至元健助聽器新竹南門店（新竹市中華路二段570號）或新竹竹北站（竹北市文信路237號3樓）進行免費聽力檢查，若雙耳聽力損失達60到90分貝，即可免費領用1台助聽器，期間至今年底，詳情請洽元健新竹南門店專線03-5235565或元健新竹竹北店專線03-6221339。