單親母支持14歲兒學射箭獲家扶協助 朝國手目標邁進

14歲的林博彥國小4年級時，透過導師推薦進入射箭校隊反曲弓組，努力練習獲得亮眼成績，不過因單親生計只有媽媽在維持，雖射箭耗材費用高媽媽仍相當支持，桃園家扶中心提供助學金也提供助學金，讓他能朝國手夢想前進。

家扶基金會於3月舉辦「自強兒少表揚活動」，典禮中表揚來自全國遴選出的23位在逆境中仍然努力成長的自強兒少，而堅持努力在射擊場上的林博彥獲桃園家扶中心推選。

林博彥國小進入射箭校隊反曲弓組，從只是興趣摸索到射箭技巧的養成，並在比賽中獲得耀眼成績，升上國中後，每天下午2點半展開訓練到晚間7點半左右，連星期六時間也在團練，即便星期日是休息日也自發在家空地練習射箭動作，只為自己能更熟能生巧，達成射箭動作精準、標準化。

國小階段訓練是反曲弓，進入國中後轉換成複合弓組，射箭模式不同重新來過，在一次總統盃的比賽上，總分為150分，林博彥拿下140分的高分，榮獲第2名殊榮，更奠定在每場比賽有著強烈的進取心。

然而在國2的青年盃比賽中，因風力的阻礙及氣候不佳，使成績一落千丈，讓他受到相當大的打擊，一度想放棄，但痛定思痛告訴自己，「路總會艱辛，都要更加倍努力，才有成果。」

而媽媽雖然一人要負擔他和妹妹的生活，卻從未因為經濟不佳要求他停止學習，反而相當支持，媽媽也告訴社工即便籌錢，也要幫助孩子圓夢，成為林博彥的最強後盾。

林博彥一路走來已磨練6年有餘，皆由家扶陪伴及栽培，在求學期間投入運動非常用心及自律，已有自己訓練的一套模式，持續朝著射箭國手夢想邁進，他表示「只要堅持自己的初衷，跨越障礙，就有機會活出自己所追求的色彩人生。」並相當感謝桃園家扶中心提供助學金，讓他可以繼續堅持朝夢想邁進。

桃園家扶中心主任張伏杉說，栽培孩子非一朝夕，感謝許多認養人、捐款人和家扶攜手培育兒少。期盼終有一日，林博彥可以一箭命中靶心，成為國家隊選手。