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竹市青年暑期工讀開放103職缺 基本工資2萬7470元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天指出，今年暑假期間將辦理公部門暑期工讀活動，即日起報名至4月19日。圖／竹市府提供
新竹市政府今天指出，今年暑假期間將辦理公部門暑期工讀活動，即日起報名至4月19日。圖／竹市府提供

為讓更多青年能體驗公部門職場生活、過個充實暑假，新竹市政府今天指出，今年暑假期間將辦理公部門暑期工讀活動，即日起報名至4月19日止，工讀期間自今年7月1日至8月21日，每月基本工資為2萬7470元。歡迎青年學子透過公部門暑期工讀，培養職場工作技能，也藉此擴展未來職涯發展視野。

竹市府勞工處長林昱志說，市府推動「青年活力」施政藍圖，為青年穩定就業推出許多政策，每年暑期工讀報名皆相當踴躍，此次提供工讀單位有社會處、衛生局、警察局、三區區公所、圖書館各分館、動物園等計28個業務單位，共計103個工讀職缺

勞工處指出，今年暑期工讀薪資已調高為每月基本工資2萬7470元，並依到職日及實際提供勞務情形給付工資，報名自即日起至4月19日截止，歡迎設籍新竹市、符合資格的青年學生，把握機會報名參加。

新竹市公部門暑期工讀期程自7月1日至8月21日，一般大專學生工讀名額96名，為照顧弱勢學生族群，還有特定對象學生工讀名額7名，共計提供103個工讀職缺。受理報名後，將於5月10日公布「符合資格名單」於新竹市政府勞工處網站新竹市政府青年發展讚粉絲專頁

勞工處補充，詳細工讀報名資格及職缺內容，請至新竹市政府勞工處網站下載活動簡章及報名表件，或至竹市各區公所社政課索取紙本報名簡章，填妥報名表並檢附相關證明文件後，親送或掛號郵寄至新竹市政府勞工處，詳情可洽新竹市政府勞工處青年發展科，電話03-5324900分機502林小姐。

新竹市政府今天指出，今年暑假期間將辦理公部門暑期工讀活動，即日起報名至4月19日。圖／竹市府提供
新竹市政府今天指出，今年暑假期間將辦理公部門暑期工讀活動，即日起報名至4月19日。圖／竹市府提供

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