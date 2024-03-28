竹縣消防員1、2月加班費沒領到 勞動黨喊話盡快發放

新竹縣消防員在第一線救災、救護衝鋒陷陣，不過近來有消防員尚未收到今年1、2月的超勤加班費。勞動黨新竹縣議員羅美文表示，消防員也要養家糊口，呼籲消防局盡快發放。新竹縣財政處表示，消防各單位習慣收集資料才送交，影響審核發放時間。消防局則表示，為避免同仁申請金額及時數計算錯誤，誤觸法網，消防局需把關確實審核。

羅美文指出，新竹縣的消防員還未收到今年1、2月的超勤加班費，最近一次收到的超勤加班費，是去年12月份的，呼籲消防局，盡快發放超勤加班費，不要讓消防人員苦苦等待，他們在第一線勇敢地拯救人民的生命和財產安全，同時也需要養家糊口。

羅美文也表示，希望消防局能夠照顧好這些消防弟兄，如實如期地支付超勤加班費，讓他們無後顧之憂，同時盡快補足人力、增加員額，別讓消防員過勞，增加救災風險。

也有不少外勤消防員指出，至今未收到今年1、2月的超勤加班費，且這樣拖延遲發狀況已成常態，但比起過去曾拖欠半年以上的狀況，現今已經改善許多，但仍會出現遲發。也有消防員透露，超勤加班費至今仍採用人工審核，若資料有錯遭退件，就會影響發放時間。

新竹縣財政處表示，各單位超勤加班費，基本上是當月結束後就可提出申請，只要資料收齊、程序完成後，財政就依程序核發。不過因消防各單位習慣一起收集同仁們資料，才一次送交資料，送來財政處的時間就會受影響。如現在3月才剛收到消防局某單位送來1月份的資料，實際上只要收到資料、審核完畢就會立即發給。

新竹縣消防局表示，為避免同仁申請金額及時數計算錯誤而誤觸法網，消防局會把關確實審核，直至各單位均補正後才一併送交縣府審核。消防與警察機關外勤人員多，審核加班費文件辛苦又耗時，但基於職責，會保護同仁避免違失，目前預計本月底將會發給1月份加班費。