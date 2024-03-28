防疫連兩年連續百日沒有休假 她拿國家級第3座獎

防疫如作戰，苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠於2021年、2022年，連兩年連續100天沒有休假，挺過新冠肺炎疫情最艱難時候，今年獲得台灣傑出護理人員獎肯定，也是她的第3座國家級獎項。

陳淑珠在疫管科長崗位逾12年，全國最資深，2002年獲行政院模範公務人員獎，2009年考試院公務人員傑出貢獻獎，這次台灣傑出護理人員獎，由中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會共同辦理，有護理界奧斯卡獎之稱，她獲服務奉獻獎項，蔡英文總統將於5月9日在台北國際會議廳國際護理師聯合慶祝大會頒獎。

2021年6月苗栗縣爆發新冠肺炎科技廠移工群聚疫情，陳淑珠臨危受命，夜以繼日工作，幾乎天天睡覺3至5個小時，曾經1天開出1400張居家隔離單，2021年、2022年連兩年連續100天沒有休假，隨時掌握防疫、疫苗相關訊息發布，避免資訊落差及鄉親恐慌。

這段疫情期間，發生讓陳淑珠感到最遺憾，及後來一直愧疚的事，當時年事已高的公公染疫過世，因工作分身乏術，僅能用零碎時間協助處理喪事，還好有家人的體諒及支持。

值得一提的是陳淑珠2019年2月發揮「最雞婆防疫人」精神，主動發現苗栗市一名新生兒未報戶籍，家訪及聯繫沒有下文，鍥而不捨蒐集資料後通報，檢警循線偵破殺嬰案，只可惜未能在第一時間救命，但讓她更有感自己的工作的意義。

陳淑珠紓壓有特別的解方，就是國外自助旅行，搭飛機、火車、公車、捷運等遊程都是全部自己規畫，利用休假已經走過46個國家，想到那裡就到那裡，友人形容她是「把波蘭當宜蘭」，充電後更能面臨各種工作挑戰。

「恍如隔世」！陳淑珠回想防疫來時路，她認為台灣傑出護理人員獎是對公共衛生，也是對防疫的肯定，她以護理人為榮，將持續秉持「事在人為」、「心中的願有多大，力量就有多大」，持續努力工作。