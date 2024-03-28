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防疫連兩年連續百日沒有休假 她拿國家級第3座獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠今年獲得台灣傑出護理人員獎肯定，也是她的第3座國家級獎項。圖／陳淑珠提供
苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠今年獲得台灣傑出護理人員獎肯定，也是她的第3座國家級獎項。圖／陳淑珠提供

防疫如作戰，苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠於2021年、2022年，連兩年連續100天沒有休假，挺過新冠肺炎疫情最艱難時候，今年獲得台灣傑出護理人員獎肯定，也是她的第3座國家級獎項。

陳淑珠在疫管科長崗位逾12年，全國最資深，2002年獲行政院模範公務人員獎，2009年考試院公務人員傑出貢獻獎，這次台灣傑出護理人員獎，由中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會共同辦理，有護理界奧斯卡獎之稱，她獲服務奉獻獎項，蔡英文總統將於5月9日在台北國際會議廳國際護理師聯合慶祝大會頒獎。

2021年6月苗栗縣爆發新冠肺炎科技廠移工群聚疫情，陳淑珠臨危受命，夜以繼日工作，幾乎天天睡覺3至5個小時，曾經1天開出1400張居家隔離單，2021年、2022年連兩年連續100天沒有休假，隨時掌握防疫、疫苗相關訊息發布，避免資訊落差及鄉親恐慌。

這段疫情期間，發生讓陳淑珠感到最遺憾，及後來一直愧疚的事，當時年事已高的公公染疫過世，因工作分身乏術，僅能用零碎時間協助處理喪事，還好有家人的體諒及支持。

值得一提的是陳淑珠2019年2月發揮「最雞婆防疫人」精神，主動發現苗栗市一名新生兒未報戶籍，家訪及聯繫沒有下文，鍥而不捨蒐集資料後通報，檢警循線偵破殺嬰案，只可惜未能在第一時間救命，但讓她更有感自己的工作的意義。

陳淑珠紓壓有特別的解方，就是國外自助旅行，搭飛機、火車、公車、捷運等遊程都是全部自己規畫，利用休假已經走過46個國家，想到那裡就到那裡，友人形容她是「把波蘭當宜蘭」，充電後更能面臨各種工作挑戰。

「恍如隔世」！陳淑珠回想防疫來時路，她認為台灣傑出護理人員獎是對公共衛生，也是對防疫的肯定，她以護理人為榮，將持續秉持「事在人為」、「心中的願有多大，力量就有多大」，持續努力工作。

新冠肺炎 疫情 苗栗縣

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