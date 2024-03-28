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竹博覽會花蓮展覽 有免費竹療SPA

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
「竹博覽會」花蓮場「竹間天地」，3月30日起在富里鄉農會羅山展售中心等4處展出。記者王燕華／攝影
「竹博覽會」花蓮場「竹間天地」，3月30日起在富里鄉農會羅山展售中心等4處展出。記者王燕華／攝影

林業署及富里鄉農會、鄉公所合辦的竹博覽會東部唯一展區花蓮「竹間天地」展覽30日登場，融合竹編藝術、里山生態、竹林步道、竹炭室內美學與得獎茶席、風雅竹療SPA等元素。

「竹博覽會」以「竹生活」為主題，主辦單位昨天將6隻大型竹編動物載到縣府前方石雕公園，連同竹料理、竹療SPA等，呈現活動內容。鄉農會總幹事張素華、鄉長江東成及多位議員、鄉代到場，縣長徐榛蔚現場體驗竹療，一聞到竹醋液芬芳，忍不住說「好香啊」。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策說，縣內竹林面積廣達7、8000公頃，多在淺山地區，富里鄉早年是竹產業大宗生產地，後來因塑膠製品出現，竹製用具遭取代，竹產業才沒落。

黃表示，全球掀起永續、減碳風，竹子因為只需要4年就可以長成利用，不但可以固碳，賺取碳匯的能力也比其他林木來得快，因此爭取到竹博覽會東部唯一展場來到富里展出，藉由將竹製品轉換成生活、科技、建築等使用面向，讓民眾看到竹材可以融入日常生活，樂於利用。

花蓮展區「竹間天地」從3月30日展到4月7日，以富里鄉農會羅山展售中心周邊為主場地，展出10隻里山動物竹編大型藝術品，還有竹生活市集，竹腳踏車、竹碳多肉植物等，另有羅山露營區、竹林步道、馥茶堂等3個次展區。

活動期間在玉里火車站有免費接駁車往返各展區，每天提供墨竹茶間茶席、竹杖健走、米香拓、竹療SPA等免費體驗。

SPA 花蓮 農會

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