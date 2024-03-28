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下月起217青埔右環線 首發車提前至7時5分
桃園217青埔環線今年3月重新試營運，有家長反映，右環線上午7時15分首發車到青埔國中約需30分鐘才能到達，只要車流量大一點，學生可能遲到，希望改善。桃園捷運公司昨天回應，4月1日起調整平、假日右環線首班發車時間，提前至7時5分。
217青埔環線由桃捷委託亞通客運行駛，新路線今年3月1日起提供免費接駁服務，平日32班、假日16班次，分左右環線，預計試辦3個月。
有家長反映，右環線首發車若遇塞車恐讓學生遲到，青溪里長李詠芳日前與青埔國中家長委員們一同實際搭乘後，向桃捷建議改善。
桃捷表示，考量民眾反映班次到學校問題，經與交通局討論後，4月1日起調整平、假日右環線首班發車時間將提前10分鐘，其餘班次時刻表不變。
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