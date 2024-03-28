舊山線鐵道自行車 延駛舊泰安站有譜

苗栗縣舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站案，交通部長王國材昨天會勘後表示支持，並認為大安溪花鋼橋梁將是最大亮點、國際魅力景區，交通部願意協助，包括花鋼橋梁整修安全問題、將來站點配套設施及聯外交通、相關景區等，一併考量。

交通部補助3億元，苗縣府推動建置鐵道自行車系統，依據促參法招商，祺峰休閒事業有限公司2019年7月開始營運勝興火車站往南至6號隧道口5.7公里，縣府及地方爭取再延駛4.6公里至舊泰安站，三義鄉長呂明忠期盼早日成行，帶動第二波高潮。

王國材和縣長鍾東錦、立委陳超明及台鐵董事長杜微等人昨會勘延駛案，王國材、鍾東錦等人表示，苗栗縣、台中市共同公告的古蹟花鋼橋梁，將是延駛路線最大亮點，勢必吸引國內外觀光客。

「我很支持。」王國材說，這是國際魅力景區，交通部願意協助，包括苗栗、台中市政府及台鐵公司等單位提具計畫，花鋼橋梁整修安全問題、將來站點配套設施、聯外交通和相關景區等，都必須一併考量。

台鐵指出，3個月內將檢視跨大安溪花鋼橋梁經費，修正計畫報交通部，期整合苗栗及、台中沿線鐵道觀光資源，持續打造舊山線成為國際級景點與觀光廊帶。