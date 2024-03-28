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半年被檢舉2次擾鄰 娃娃機店宵禁？

聯合報／ 記者朱冠諭江婉儀／連線報導
「桃園市自助選物販賣機事業管理自治條例」擬限制住宅區娃娃機店夜間營業時間。本報資料照片
「桃園市自助選物販賣機事業管理自治條例」擬限制住宅區娃娃機店夜間營業時間。本報資料照片

桃園市府研擬增修「桃園市自助選物販賣機事業管理自治條例」，方向為限制住宅區娃娃機店夜間營業時間，並要求業者提出夜間管理計畫；業者擔憂形同「宵禁」，民代也質疑影響權益，籲市府充分溝通。副市長蘇俊賓昨回應，住宅區娃娃機店數量逐年增加，民眾感受越深，部分店家音樂太大聲、成青少年聚集地，營業時間管理需更精準。

市府去年推動「靜鄰專案」取締擾鄰行為，今年加強配套，瞄準娃娃機店管理。市府統計前年1999投訴娃娃機店噪音案12件，去年增至31件，認為娃娃機店雖非主流檢舉項目，數字看起來少，但趨勢上揚，且不包含青少年治安等事件，因此有必要關心。

目前桃市娃娃機店1264家，其中643家在住宅區，經發局說，增修自治條例納管，可減少娃娃機店擾鄰行為。據悉，修法方向為業者6個月內被檢舉2次擾鄰，將要求提出夜間管理計畫，才能在晚間10點至上午8點間營業，違者將開罰6000元至3萬元。

新制尚未上路已引發部分業者擔憂。1名台主表示，夜間是夾娃娃黃金時段，若不能營業，業績恐至少損失3、4成。也有業者認為，只限制夾娃娃機店營業時間太不公平，政府應提供補助補償損失。

議員彭俊豪說，市府單以行業別考量，卻不從使用分區限制，未來恐形成KTV、酒店等八大行業燈火通明，娃娃機店卻必須晚間10點拉下鐵門的荒謬景象。

議員舒翠玲則說，娃娃機店24小時開放又無人管理，不僅發生狀況無法第一時間應變，深夜也常影響附近住戶安寧，的確需要夜間管制措施；業者雖有疑慮，仍應站在多數民眾立場思考。

議員魏筠說，目前僅新北市有類似條例，法規上路後，有業者反映收入至少減5成，可見對生計是一大影響，若桃園想跟進，建議加強說明，讓居民和業者雙贏。

副市長蘇俊賓強調，納入檢討目的不是宵禁，隨住宅區娃娃機店數量逐年增加，民眾感受越深，部分店家音樂太大聲、成為青少年聚集地，營業時間管理需更精準。經發局則說，目前還在討論階段，將持續搜集意見。

新北市自助選物事業管理自治條例去年9月1日上路，據統計，截至今年3月下旬已裁罰64件，開罰6千至1萬元不等，業者多配合改善。

夾娃娃機

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