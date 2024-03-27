新竹亞泥纜車掰掰 竹縣鄉道上最後4處防護棚拆除

亞洲水泥過去營運巔峰時，為運載石灰石礦，曾在新竹縣關西鎮、橫山鄉境內興建運石纜車索道，並在沿路道路上方興建防護棚，但隨著停產後，相關設施也荒廢，為防年久失修倒塌傷人，決定拆除，近日最後4處防護棚也正夷為平地，防護棚橫跨道路的景色正式走入歷史。

亞洲水泥運石纜車索道起點從位於關西鎮玉山地區的亞泥石灰礦區，一路連結至位於橫山鄉的水泥廠，過去半世紀以來，一直是當地獨特的地景，共有2條線路，分別都長近10公里，讓開採出來的礦石直接從空中運進廠區作業，而不必途經地面道路。

當地村民直指，這些運石纜車當地人都稱為「流籠」，過去礦場仍在運作時，天空中來來回回的運石纜車十分密集，還讓許多不知情的外地人誤以為是附近遊樂場的遊樂設施，沿途高聳的纜車塔非常壯觀，串連起各個山頭。

亞泥西部廠區近20年來因環保問題遭遇抗議，最後更禁止探採，礦區也沒落，只留下空置的纜車索道仍橫亙在天空中，但亞泥公司為了防止索道年久失修倒塌造成地面人車傷亡，近年也開始陸續從橫山境內開始拆除，就連台3線上醒目的纜車索道及纜車塔也在去年完全拆除。

亞泥資深員工退休林先生指出，纜車索道沿途經過的幾條道路上空，為了防止運輸礦石時從空中掉落傷人，都會在道路上方加蓋防護棚，其中關西境內有4處、橫山境內有12處，近3年已先拆除纜線、纜車塔，目前正陸續拆除防護棚，而最後4處位於關西鎮竹30-1線鄉道上的防護棚，也預計10天內就會拆除完畢。

亞泥運石纜車索道見證了台灣過去經濟發展起飛時期，也為當地提供許多工作機會、養活無數家庭，如今陸續拆除消失在大眾視野，雖然象徵台灣對環保重視的抬頭，卻也讓不少曾經的在地人、亞泥員工對纜車景象的消逝感到可惜。