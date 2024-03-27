不捨丈夫苦心經營診所熄燈 她接手卓蘭農民診所轉型

苗栗縣卓蘭鎮農會原附設診所因法令限制休業，醫師王瓊櫻不捨已故丈夫李政和生前苦心經營診所熄燈，接手轉型卓蘭農民診所，今天熱鬧開幕，繼續為偏鄉醫療服務。

卓蘭農民診所今天歡慶開幕，縣長鍾東錦、縣議員楊恭林、陳春暖，及卓蘭鎮長詹錦章、農會理事長曾春榮、常務監事詹坤源、總幹事徐文欽等人都來了，鍾東錦頒給醫療機構開業執照。

縣政府衛生局指出，卓蘭鎮農會利用舊倉庫開辦附設的農民診所，多年來一直由李政和、醫師許永毅看診，去年因衛生福利部宣告農會不得繼續經營，加上9月間李政和病故，經過協調、變更地目和申設醫療機構等努力，改由王瓊櫻接手，王、許繼續看診。

不過，李政和原先能開立復健處方箋，因王瓊櫻、許永毅沒有相關專科證照，患者必須遠到大千醫院體系大湖鄉大順醫院接受復健，造成患者和接送家屬負擔，也亟待解決。

王瓊櫻說，不捨得丈夫苦心經營的診所就此休業，更對廣大鄉親無法交代，毅然決然帶領原團隊，繼續投入專業的醫療照護和服務，尤其特別感念團隊成員，轉型等待開幕的3個月期間，願意不支領薪水等候，讓她銘感五內。