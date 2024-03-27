舊山線鐵道自行車延駛舊泰安站有譜 王國材：我很支持

舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站案，交通部長王國材今天會勘，他與苗栗縣長鍾東錦等人都認為大安溪花鋼橋梁將是最大亮點，王國材讚嘆真的是國際魅力的景區，直說「我很支持」！

交通部補助3億元，苗栗縣政府推動建置鐵道自行車系統，依據促參法招商，祺峰休閒事業有限公司2019年7月，開始營運勝興火車站往南至6號隧道口5.7公里，縣府及地方爭取再延駛4.6公里至舊泰安站，三義鄉長呂明忠期盼早日成行，帶動第二波高潮。

王國材、鍾東錦、立委陳超明，及台灣鐵路股份公司董事長杜微等相關單位人員今天會勘延駛案，王國材、鍾東錦等人表示，舊山線沿線充滿鐵道工藝及歷史人文之美，文化部列為台灣十二大世界遺產潛力點之一，尤其是苗栗縣、台中市共同公告的古蹟花鋼橋梁，將是延駛路線最大亮點，勢必吸引國內、外觀光客。

「我很支持」！王國材說，他覺得這個地方真的是國際魅力景區，苗栗縣部分已經有好的基礎，可以好上加好，交通部願意協助，包括苗栗、台中市政府，及台鐵公司等單位提具計畫，包括花鋼橋梁整修安全問題，及將來站點配套設施，及聯外交通、相關景區等，都必須一併考量。

台鐵公司指出，公司將於3個月內檢視跨大安溪花鋼橋梁經費，修正計畫報交通部，期整合苗栗及、台中沿線鐵道觀光資源，持續打造舊山線成為國際級景點與觀光廊帶，吸引國際觀光旅客，帶動地區整體發展。