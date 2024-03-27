桃市府「靜鄰專案」擬修法 娃娃機店遭檢舉2次擾鄰恐「宵禁」

桃園市去年推動「靜鄰專案」取締擾鄰行為，市府加強配套，研擬修訂「桃園市自助選物販賣機事業管理自治條例」，限制住宅區內夾娃娃機店夜間營業時間，並要求業者提出夜間管理計畫。業者擔憂形同「宵禁」，民代也質疑影響民眾權益，呼籲市府充分溝通。經發局回應，目前還在討論階段，將持續搜集意見。

桃市去年9月率全台之先，針對住宅區內7類擾鄰行為取締，累計件數近300件。近年夾娃娃機風氣盛行，無人商店管理問題也浮出台面。市府統計，前年投訴夾娃娃機的陳情案有12件，去年不減反增達31件。

市府研擬修訂「桃園市自助選物販賣機事業管理自治條例」，將住宅區內的夾娃娃機店納入管制。據悉目前修法方向，若住宅區內業者6個月內被檢舉2次擾鄰，將要求業者提出夜間管理計畫，才能在晚間10點至上午8點間營業，違者將開罰6000元至3萬元。

雖法規尚未上路，已引發部分業者擔憂。1名台主表示，夜間是夾娃娃機店黃金時段，若熱門時段不能營業，業績恐至少損失3、4成。也有業者認為，只對夾娃娃機店限制營業時間太不公平，政府應提供補助補償損失。

議員彭俊豪表示，市府單以行業別考量，卻不從使用分區限制，未來恐形成KTV、酒店等八大行業燈火通明，夾娃娃機店卻必須晚間10點拉下鐵門的荒謬景象。

議員舒翠玲則認為，夾娃娃機24小時開放又無人管理，不僅發生狀況無法第一時間應變，深夜也常影響附近住戶安寧，的確需要夜間管制措施；業者雖有疑慮，仍應站在多數民眾立場思考。

議員魏筠說，目前僅新北市有類似條例，法規上路後，有業者反映收入至少減5成，可見對業者生計是一大影響，若桃園想跟進，建議加強說明，在居民和業者間達成雙贏。

副市長蘇俊賓強調，納入檢討目的不是宵禁，隨住宅區內夾娃娃機店數量逐年增加，民眾感受越深，部分店家音樂太大聲、有些則成為青少年聚集地，營業時間管理需更精準。

經發局商業發展科也說，這次修法針對住宅區，商業區業者不受影響，目前仍與各界討論中，詳細內容和上路時間未定，但會盡快完成法案修訂，再送議會審議。