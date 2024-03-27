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國土法攸關未來20年發展 台中反映民意3大質疑

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市幅員遼闊，國土計畫分區工程浩大。記者陳秋雲／攝影
台中市幅員遼闊，國土計畫分區工程浩大。記者陳秋雲／攝影

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但多數縣市「國土功能分區圖」恐難在限期內完成，行政院副院長鄭文燦將在4月1日召集各縣市首長召開跨部會議，確認是否展延時程。台中市政府指出，各區人民反映對農業區待檢討，另期待增加建築用地，市政府相關單位研議對策，地政局再配合更新相關圖資等，以解決民眾疑慮。

地政局將在各地辦理30場說明會，目前人民反映事項，主要包含三項：一、農業發展地區第1、2類劃設疑義，因涉及未來農業發展政策，目前由農業局檢討中。二、期待增加可建築用地或產業用地範圍，目前由都發局、經發局、農業局研討中。三、針對未來國土計畫土地使用管制限制疑義，內政部國土管理署研議。地政局將依期程更新圖資，並召開「機關邊界疑義研商會議」配合調整邊界。

市府正籌備第3次及第4次專案小組會議，討論各式國土議題及人民陳情案件，並由各機關代表出席與會說明涉及業務權責部分，後續專案小組會議及台中市市國土計畫審議會結果，報內政部國土計畫審議委員會審議。

早期參與的委員指出，國土計畫對台中市影響甚鉅，台中市人口成長、快速發展，和大台中「發展」有關的項目，都要在計畫中全盤檢視，影響往後10、20年政策訂定及施行，建議市府寧可周延，民代與市民更應高度關注台中發展。

議員張瀞分指出，台中市縣市合併升格後，面臨包括空間不明、城鄉差距、都市蔓延影響生態保育、農工併存、雙港優勢未能發揮等課題，要求相關單位重視，以免造成縣區發展失衡。

內政部 台中市

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