聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗市長補選強抽籤 地方人士分析：決勝關鍵在「選情冷熱」
苗栗市長補選4月13日登場，今天舉行號次抽籤，結果無黨籍林志豪1號，民進黨徐筱菁2號，國民黨余文忠3號，政壇人士分析補選單一選舉，決戰關鍵在選情冷熱。
新科立委邱鎮軍轉戰成功，市長補選4月13日登場，初步選舉人7萬1812人，今天上午苗栗市選務中心主任代理市長葉志航主持號次抽籤，林志豪、徐筱菁、余文忠，依序分別抽到1號、2號、3號，將於4月13日投票。
余文忠、徐筱菁、林志豪於前年底都參選議員，苗栗市得票數余文忠4385票，徐筱菁4172票，加上公館鄉、頭屋鄉總票數，分別6468票、5876票當選，林志豪苗栗市得票3041票，總票數3979票落選。
政壇人士分析，市長補選三強鼎立，但因單一選舉，加上是清明連假後下一個周六登場，且目前還沒有選舉重大議題延燒，投票率可能僅有二、三成，選情冷熱影響投票的意願，也會是選戰勝負的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言