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苗栗市長補選強抽籤 地方人士分析：決勝關鍵在「選情冷熱」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長補選號次抽籤，結果無黨籍林志豪1號，民進黨徐筱菁（圖）2號，國民黨余文忠3號。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長補選號次抽籤，結果無黨籍林志豪1號，民進黨徐筱菁（圖）2號，國民黨余文忠3號。圖／苗栗市公所提供

苗栗市長補選4月13日登場，今天舉行號次抽籤，結果無黨籍林志豪1號，民進黨徐筱菁2號，國民黨余文忠3號，政壇人士分析補選單一選舉，決戰關鍵在選情冷熱。

新科立委邱鎮軍轉戰成功，市長補選4月13日登場，初步選舉人7萬1812人，今天上午苗栗市選務中心主任代理市長葉志航主持號次抽籤，林志豪、徐筱菁、余文忠，依序分別抽到1號、2號、3號，將於4月13日投票。

余文忠、徐筱菁、林志豪於前年底都參選議員，苗栗市得票數余文忠4385票，徐筱菁4172票，加上公館鄉、頭屋鄉總票數，分別6468票、5876票當選，林志豪苗栗市得票3041票，總票數3979票落選。

政壇人士分析，市長補選三強鼎立，但因單一選舉，加上是清明連假後下一個周六登場，且目前還沒有選舉重大議題延燒，投票率可能僅有二、三成，選情冷熱影響投票的意願，也會是選戰勝負的關鍵。

苗栗市長補選號次抽籤，結果無黨籍林志豪（圖）1號，民進黨徐筱菁2號，國民黨余文忠3號。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長補選號次抽籤，結果無黨籍林志豪（圖）1號，民進黨徐筱菁2號，國民黨余文忠3號。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長補選號次抽籤，結果無黨籍林志豪1號，民進黨徐筱菁2號，國民黨余文忠（圖）3號。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長補選號次抽籤，結果無黨籍林志豪1號，民進黨徐筱菁2號，國民黨余文忠（圖）3號。圖／苗栗市公所提供

投票率 號次

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