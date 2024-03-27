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國土計畫法上路延後？桃市府：盼中央更審慎評估

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國土計畫法原訂明年4月30日上路，桃園市政府今天表示，依照目前時程，地方政府執行將面臨多項挑戰，呼籲中央更審慎評估。本報資料照片
國土計畫法原訂明年4月30日上路，桃園市政府今天表示，依照目前時程，地方政府執行將面臨多項挑戰，呼籲中央更審慎評估。本報資料照片

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但多數縣市的「國土功能分區圖」恐難在限期內完成，行政院副院長鄭文燦4月1日將召集各縣市首長召開跨部會議，確認是否展延。桃園市政府今天表示，依照目前時程，地方政府執行將面臨多項挑戰，呼籲中央更審慎評估。

市府表示，國土計畫制度明年正式上路後，桃園市超過7成的非都市土地，將廢除原區域計畫內11種分區，19種使用地類別，改以9種國土功能分區分類管制，然而目前各種土地使用管制規定卻未明訂，相關配合的目的事業法令也尚未啟動修法，如依目前內容上路執行，恐造成民眾對於土地管理制度不理解。

市府表示，國土計畫制度推動至今，中央國土計畫體系仍存在轉軌後土地利用條件不明、中央各部會法令競合未解決、計畫與分區未同步，導致重要建設與國土計畫衝突，以及法令轉軌落日期限未明訂等問題。

市府表示，若依原訂期程上路，為兼顧桃園在地發展，市府將自行通盤檢討桃園市國土計畫，以因應中央近期推動「桃竹苗大矽谷計畫」等產業政策，符合桃園市產業發展區位，也盼中央在國土計畫上納入更審慎的評估。

市府建議，中央應盡速提升國土計畫推動至院會層級，並同意地方配合中央最新重大建設計畫，執行國土計畫通盤檢討，檢討後國土分區功能分區圖送中央審議並計畫書圖同時發布；若國土計畫延後上路，也建議修正國土計畫法，將國土功能分區分類作為計畫指導性質，對接原區域計畫法使用分區和編定，避免土地管理混亂。

桃園 行政院

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