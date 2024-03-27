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新竹縣仍有43座公園不合格 年底前將先改善15座

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣仍有多座不合格公園待改善，縣府預計投入4千萬元優先改善竹北、竹東及關西共15座公園；圖為竹東台泥公園。圖／新竹縣府提供
新竹縣仍有多座不合格公園待改善，縣府預計投入4千萬元優先改善竹北、竹東及關西共15座公園；圖為竹東台泥公園。圖／新竹縣府提供

新竹縣現有43座位於都市計畫地區內的公園，因為不符合安全規範，去年起陸續封閉遊具設施禁止民眾使用，縣府為提供友善育兒空間，並持續推動特色公園計畫，近期成功爭取內政部補助，將投入4千萬元優先改善3鄉鎮共15座公園，預計年底前能完工開放。

新竹縣府產發處統計，新竹縣目前仍有43座都市計畫地區公園不符合安全規範，這些公園多數由各鄉鎮市公所管轄，不過卻面臨公所經費預算不足，無力實施工程改善，只能暫時封閉禁止民眾使用。

新竹縣府產發處表示，新竹縣政府積極推動一鄉鎮一特色公園計畫，且已有19座公園成功升級為特色公園，將罐頭遊具改造為共融式遊具獲得大量好評，因此未來不合格公園的改善目標，也將朝特色公園進行，今年將利用內政部補助，優先改善兒童遊戲場環境設施。

產發處指出，預計今年首波15座公園改善升級將投入4千萬元經費，其中竹北市將獲撥2千餘萬元用於改善兒十節氣公園、兒六蔬果公園、兒五高鐵公園、兒四生肖公園、新工公園及深耕公園等6座公園；竹東鎮獲1300餘萬元改善新正公園、二重親子公園、台泥公園、中正公園、文林大公園、頭重里台鐵橋下公園等6座公園；關西鎮獲600餘萬元改善北平公園、北斗親子公園及人行廣場公園等3座公園。

產發處說明，預計以上15座公園的改善升級修繕工程，將由各鄉鎮市公所因地制宜自行發包，年中前就會開工，並預計年底全數完工，未來公園除了融入在地新元素外，也將符合現行國家標準CNS法規及衛生福利部兒童遊戲場設施安全管理規範，提供孩子們安全又好玩的遊戲空間。

縣長楊文科表示，新竹縣持續提升生活機能及休憩環境，不僅廣納地方民眾的意見，與各公所攜手合作打造新竹縣民專屬的特色公園，也陸續改善各鄉鎮市遊戲設施或周邊設備老舊的公園，希望造福縣民朋友的同時，更讓來新竹縣遊玩的遊客增添好去處。

新竹 親子 都市計畫

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