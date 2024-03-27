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竹縣動保園區缺工面臨滿籠壓力 招募毛孩轉運站夥伴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為了提高認養率、減輕滿籠壓力，新竹縣動物保護防疫所也全新規畫「毛孩幸福轉運站」，招募經營寵物業相關的夥伴成為轉運站。圖／新竹縣政府提供
為了提高認養率、減輕滿籠壓力，新竹縣動物保護防疫所也全新規畫「毛孩幸福轉運站」，招募經營寵物業相關的夥伴成為轉運站。圖／新竹縣政府提供

新竹縣動物保護教育園區最大可收容量為200隻犬貓，目前已收容130隻流浪狗和24隻流浪貓，但因受到缺工影響，部分犬舍無法開放，園區已近滿籠狀態。動物保護防疫所長彭正宇表示，除了爭取臨時人員酬勞、提高薪資增加管理人員意願外，同時也招募經營寵物業相關的夥伴成為轉運站，讓毛孩不只待在動保教育園區，也能到夥伴的經營場域，提高曝光和認養率。

彭正宇指出，以去年來說，新竹縣平均認養率為94%，高過全國平均的60%，近3年則新竹縣的平均認養率約為88%，成績斐然。每年園區約進出1千多隻犬貓，但因人力不足，部分犬舍沒有開放。

彭正宇說明，以園區最大收容200隻犬貓來說，平均1名約聘管理人員僅能照顧40隻貓狗，實際需要5名管理人員才足夠，但現今園區內僅有3名管理人員，還有1名是正式公務人員貼班，因此目前可收容154隻已接近滿籠狀態。

彭正宇也表示，因一直招募不到新進管理人員，今年開始已向縣府爭取臨時人員酬勞、提高薪資，增加管理人員意願。同時為了提高認養率、減輕滿籠壓力，也全新規畫「毛孩幸福轉運站」，招募經營寵物業相關的夥伴成為轉運站，讓毛孩不只待在動保教育園區，也能到夥伴的經營場域，給更多愛護動物的民眾看見。

新竹縣動物保護防疫所表示，「毛孩幸福轉運站」即日起受理申請，歡迎新竹縣特定寵物業、寵物美容業、寵物用品店、動物醫院、竉物旅館或其他符合規定的相關經營夥伴報名參加。目前已有2位夥伴加入「毛孩幸福轉運站」，協助讓毛孩多多曝光，其中1家業者2月時間已順利媒合到2名飼主，幫2隻貓咪找到新家。

彭正宇也表示，米克斯最適合在地環境、氣候，盼民眾領養時能打破品種的迷思。期許未來「毛孩幸福轉運站」能在更多鄉鎮成立，讓待認養的毛孩有多元曝光的管道，早日找到疼愛牠們的主人。

此外，為提高浪浪認養率，只要認養園區內犬貓者都享有寵物登記優惠、免費狂犬病預防注射及免費絕育等優惠，今年度更向中央爭取經費，新增辦理認養犬貓健檢及保險補助。

新竹縣動物保護教育園區最大可收容量為200隻犬貓，目前已收容130隻流浪狗和24隻流浪貓，但因受到缺工影響，部分犬舍無法開放。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動物保護教育園區最大可收容量為200隻犬貓，目前已收容130隻流浪狗和24隻流浪貓，但因受到缺工影響，部分犬舍無法開放。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動物保護防疫所長彭正宇說明，以園區最大收容200隻犬貓來說，平均1名約聘管理人員僅能照顧40隻貓狗，實際需要5名管理人員才足夠，但現今園區內僅有3名管理人員。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動物保護防疫所長彭正宇說明，以園區最大收容200隻犬貓來說，平均1名約聘管理人員僅能照顧40隻貓狗，實際需要5名管理人員才足夠，但現今園區內僅有3名管理人員。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，米克斯最適合在地環境、氣候，盼民眾領養時能打破品種的迷思。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，米克斯最適合在地環境、氣候，盼民眾領養時能打破品種的迷思。圖／新竹縣政府提供

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