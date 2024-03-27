聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹科緯創火警 小部分生產受影響
揚明光公司位於竹科新安路廠區，前晚突發生火警，起火區域位於出租給緯創資通樓層，雖火勢在4小時內撲滅，但現場室外空調箱燒毀，揚明光發布新安廠停班停工，緯創發布重訊小部分生產受影響，強調有投保火災險，相關損失仍待釐清。
緯創資通昨指出，火警無人員傷亡，初判為室外空調箱燒毀導致，起火原因待消防單位鑑定，僅小部分生產受影響，因緯創均有投保火災保險，初步評估對整體營及財務尚無重大影響。
揚明光指出，火警發生區域位於新安廠頂層出租給緯創資通6樓露台，未來將要求承租人加強廠區安全維護，公司投保足額財產險及營運中斷險可進行理賠程序。
前晚10時25分，科管局接獲竹市消防局通知緯創資通發生廠房火災事故，立即啟動緊急應變機制，現場沒有化學物質外洩，仍設緊急醫療站待命，廠商疏散464人，無人受困傷亡。
火警一度造成新竹縣市大範圍惡臭，北側的竹市東區和竹北都受影響，民眾聞惡臭驚醒，紛紛緊閉門窗，陽明交大宿舍首當其衝，學生紛紛自嘲變「受災戶」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言