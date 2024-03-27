快訊

寶林茶室食安1死疑雲 北市衛局共接獲7通報 2人葉克膜搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科緯創火警 小部分生產受影響

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

揚明光公司位於竹科新安路廠區，前晚突發生火警，起火區域位於出租給緯創資通樓層，雖火勢在4小時內撲滅，但現場室外空調箱燒毀，揚明光發布新安廠停班停工，緯創發布重訊小部分生產受影響，強調有投保火災險，相關損失仍待釐清。

緯創資通昨指出，火警無人員傷亡，初判為室外空調箱燒毀導致，起火原因待消防單位鑑定，僅小部分生產受影響，因緯創均有投保火災保險，初步評估對整體營及財務尚無重大影響。

揚明光指出，火警發生區域位於新安廠頂層出租給緯創資通6樓露台，未來將要求承租人加強廠區安全維護，公司投保足額財產險及營運中斷險可進行理賠程序。

前晚10時25分，科管局接獲竹市消防局通知緯創資通發生廠房火災事故，立即啟動緊急應變機制，現場沒有化學物質外洩，仍設緊急醫療站待命，廠商疏散464人，無人受困傷亡。

火警一度造成新竹縣市大範圍惡臭，北側的竹市東區和竹北都受影響，民眾聞惡臭驚醒，紛紛緊閉門窗，陽明交大宿舍首當其衝，學生紛紛自嘲變「受災戶」。

火災 陽明交大

延伸閱讀

彰化公墓火警2天41件 無人機加入科技執法

揚明光：新安廠出租區域火警撲滅 復原前停工停班

影／高雄左營餐酒館火警驚動鄰居 消防隊破門搶救

火警釀小部分生產受影響 緯創強調有投保火災險

相關新聞

苗栗永和山水庫 設減供新竹門檻

苗栗縣水情亮提醒綠燈，縣府昨天盤點水資源，如果永和山水庫蓄水低於1500萬立方公尺，將啟動逐漸減少供應新竹用水，必要時由...

新竹球場移土招標 議員憂爆爭議

斥資12億打造的新竹棒球場工程缺失多，竹市府2月時以球場覆土超過設計、危及地下停車場結構，巨佳營造未在限期內移除覆土為由...

球場安全開打 高虹安、張善政的期中考

新竹棒球場去年就確定趕不上今年中職開季，未料桃園棒球場也趕不上，兩座「打不了的棒球場」已成民眾黨和國民黨的執政試金石。竹...

市美館追加20億 鄭文燦有條件協助

桃園市長張善政前天喊話中央補助市立美術館追加的20.66億元興建經費，行政院副院長鄭文燦昨視察市美館時回應，希望市府先用...

歷史建物清河堂淪為廢墟 楊文科允修復

新竹縣竹北市超過一甲子的歷史建物清河堂三合院，2021年遭文化局解除列冊，淪為民眾丟垃圾、雜草叢生的廢墟。議員蔡蕥鍹昨痛...

竹科緯創火警 小部分生產受影響

揚明光公司位於竹科新安路廠區，前晚突發生火警，起火區域位於出租給緯創資通樓層，雖火勢在4小時內撲滅，但現場室外空調箱燒毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。