竹科緯創火警 小部分生產受影響

揚明光公司位於竹科新安路廠區，前晚突發生火警，起火區域位於出租給緯創資通樓層，雖火勢在4小時內撲滅，但現場室外空調箱燒毀，揚明光發布新安廠停班停工，緯創發布重訊小部分生產受影響，強調有投保火災險，相關損失仍待釐清。

緯創資通昨指出，火警無人員傷亡，初判為室外空調箱燒毀導致，起火原因待消防單位鑑定，僅小部分生產受影響，因緯創均有投保火災保險，初步評估對整體營及財務尚無重大影響。

揚明光指出，火警發生區域位於新安廠頂層出租給緯創資通6樓露台，未來將要求承租人加強廠區安全維護，公司投保足額財產險及營運中斷險可進行理賠程序。

前晚10時25分，科管局接獲竹市消防局通知緯創資通發生廠房火災事故，立即啟動緊急應變機制，現場沒有化學物質外洩，仍設緊急醫療站待命，廠商疏散464人，無人受困傷亡。

火警一度造成新竹縣市大範圍惡臭，北側的竹市東區和竹北都受影響，民眾聞惡臭驚醒，紛紛緊閉門窗，陽明交大宿舍首當其衝，學生紛紛自嘲變「受災戶」。