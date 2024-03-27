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歷史建物清河堂淪為廢墟 楊文科允修復

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
清河堂建物結構毀損、崩塌，隘口里長林洪文表示，缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮（圖）。記者黃羿馨／攝影
清河堂建物結構毀損、崩塌，隘口里長林洪文表示，缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮（圖）。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市超過一甲子的歷史建物清河堂三合院，2021年遭文化局解除列冊，淪為民眾丟垃圾、雜草叢生的廢墟。議員蔡蕥鍹昨痛批，縣府5年前在旁興建非營利幼兒園時發下豪語，要將清河堂修復轉型為教育場所，如今全成泡影；當地里長憂心衍生治安和衛生疑慮。縣長楊文科允諾，修復工程規畫與經費都會全力支持。

清河堂建物結構毀損、崩塌（圖），隘口里長林洪文表示，缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮。記者黃羿馨／攝影
清河堂建物結構毀損、崩塌（圖），隘口里長林洪文表示，缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安疑慮。記者黃羿馨／攝影

蔡蕥鍹指出，清河堂三合院2018年由縣府教育處（現教育局）依文資法規定提報，經現勘決議具文資價值予以列冊追蹤，但文化局2021年解除列冊，教育局任其荒廢，屋頂已崩塌嚴重毀損，內部也遭民眾亂丟垃圾。

當地隘口里長林洪文更指出，清河堂坐落於竹北高鐵蛋黃區，形成獨樹一格的城市風貌，如今缺乏維管不僅影響市容，建物毀損也衍生治安和衛生疑慮。

縣府昨派員清除雜草、整理環境。楊文科表示，竹縣推動客家文化傳承不遺餘力，對清河堂修復工程規畫與經費會全力支持，期待鄉親一起維護在地客家傳統建築環境，同時也請教育局務必定期整理周邊環境。教育局說，清河堂已規畫作為未來鄉土教材使用空間，所需修復經費已提報客委會申請。

客家文化 教育局

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