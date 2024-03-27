市美館追加20億 鄭文燦有條件協助

桃園市長張善政前天喊話中央補助市立美術館追加的20.66億元興建經費，行政院副院長鄭文燦昨視察市美館時回應，希望市府先用統籌分配稅款支應，如有不足再予協助；市美館對此表示，市府去年投入工程的9億就是統籌分配稅款，中央依過去比率補助後續追加金額應屬合理。

市美館原定今年完工，因當初減項追加及缺工、缺料因素延宕，原編列37.5億，中央補助13.7億，又因缺乏室內機電等設施，追加20.66億，總經費達58億。

張善政前天視察兒美館時表示，經費3度追加，盼中央比照原補助比率，繼續支持市美館如期完工；副市長王明鉅昨也說，感謝中央已給支持，希望繼續協助，未來市美館必定成為青埔地區王冠上最亮的寶石。

面對張善政搶先視察兒美館「丟球」，鄭文燦昨天顯得並不介意，他回應，2019年行政院及文化部補助此案13億7600萬，他也爭取典藏跟策展經費大概5000多萬，桃市府看來工程預算還會追加，希望先用統籌分配稅款支應，「如果有不足，我們再來給予協助」。

文化部長史哲說，除硬體13.7億補助，再加上軟體部分達14.4億，桃園市美館是前瞻基礎建設補助藝文設施當中，進度算相對安心的。

市美館則回應，市府已利用去年中央增額統籌分配稅款，先調撥近9億投入工程，但整體工程追加金額負擔仍沉重；原中央補助工程經費35%，依過去比率補助後續追加金額應屬合理，期待中央協助相關經費到位。

國民黨議員凌濤對此表示，鄭文燦縱然斥資37億，桃美館仍成為「毛胚屋工程」，像是「買褲子沒拉鍊」，鄭到桃園視察卻僅冷回「統籌分配款支應不足再補助」，實在讓市民寒心；鄭也知道桃園統籌分配款極少，別因升官就成「甩手掌櫃」。

民進黨議員魏筠則說，張善政應先盤點市府整體預算支出合理性，別隨意點菜就要中央埋單，桃園今年不是沒有分到統籌分配稅款，應先支應市美館今年所需經費，明年不夠再請中央幫忙，樣樣甩鍋前朝也不是辦法。