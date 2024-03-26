新竹棒球場覆土誰負責？竹市府不忍了 宣布要自行移除

新竹棒球場爭議多時，其中新竹市府指出球場覆土因過載，有危及球場結構疑慮，負責承包的巨佳營造從去年8月起就未有改善作為，因此市府將自行發包移除覆土並通知巨佳要求部分解約。不過此舉卻引發新竹市議會疑慮，憂心市府片面解約，恐會引發後續更多爭議。對此，巨佳營造對於新竹市府將自行另外招標移除覆土尚未回應。

新竹市府工務處表示，新竹棒球場因土壤級配未達統需書標準、排水不良及結構安全等問題，在基於市民公共安全為前提，並以保障建築結構安全為首要任務，將自行發包棒球場覆土移除工程，並於今天上網公告，期望盡快解決結構安全疑慮，還給市民一座功能完善、安全的球場。

新竹市府今天下午與市議會棒球場設施改善監督小組召開第5次會議，市府說明今天已上網公告棒球場覆土移除案，預計4月將上網公告棒球場重建工程的設計監造案，屆時覆土移除工程與棒球場重建規畫設計將同步進行，目標在符合相關程序及最快期程下，完成新竹市立棒球場重啟。不過今天會議並未見巨佳營造派員到場參與。

新竹市議會民進黨團在會議上首先提出質疑，指出市長高虹安曾承諾新竹棒球場可在2025年球季啟用，但如今改善工程卻仍原地踏步，而非先做結構鑑定報告再要求巨佳移除覆土，痛批是本末倒置。

民進黨籍市議員楊玲宜指出，若真有結構安全疑慮，為何要到4月才暫停使用地下停車場，質疑高虹安只是再次利用棒球場轉移個人涉貪官司焦點，且市府片面解約、要自行發包找新的廠商，恐怕後續會連新廠商都牽扯進來「亂上加亂」。

新竹市議會國民黨團認為市府進度太慢，必須要在以市民安全為優先前提下，盡快解決覆土造成的結構疑慮，至於後續若自行解約另外找廠商進駐是否會造成合約爭議、進入冗長的官司訴訟，需要市府保全所有證據做好打官司的準備。

國民黨籍市議員吳旭豐表示，巨佳1年半以來毫無作為，市府已經讓巨佳延宕球場工程如此久，不能再拖延下去，既然巨佳無心改善，市府務必向巨佳提出求償，希望市府能在2周內計算出金額，為後續求償做準備，且不能只求償其中涉及覆土的第十七大項球場工程，必須連球場無法營運的損失都要巨佳負責。

時代力量市議員林彥甫提出，球場總工程達6.78億元，市府卻僅通知巨佳要解除不到3千萬元的第十七大項球場工程部分，若其他工程大項巨佳都可依約請款，等於市府將輕放巨佳。林彥甫要求，市府應盡快撤換專案管理廠商艾奕康，並應先做球場工程的現況分析再清場避免後續爭議，同時應說明求償計算原則，並完備證據。