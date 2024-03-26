桃園小烏來這景點封閉別白跑 4/1開放體驗腳下懸空驚險

桃園市復興區小烏來風景特定區的天空步道知名景點，2年來第一次更換整修天空步道的透明強化玻璃，配合包商施工備料，今天起封閉6天，市府風景管理處長廖育儀今天下午說，天空步道透明玻璃因遊客踩踏磨損，要全新更換，預計4月1日重新開放，呼籲遊客這星期不要前往，以免白跑一趟。

復興區義盛里的小烏來風景特定區內，有知名的天空步道、風動石及小島來瀑布景點，尤其天空步道凌空伸出11公尺廊道，外觀設計簡約，以幾何線條配置，底部為強化玻璃結構，遊客站在透明玻璃平台上，居高臨下欣賞高達70公尺高的磅礡瀑布、谷底險峻，挑戰360度視野，腳下懸空頗覺驚險，好天氣吸引許多情侶、遊客拍照打卡。

廖育儀說，小烏來天空步道2年前更換玻璃，隨疫情結束遊旅遊人多，造訪天空步道遊客很多，步道透明玻璃被遊客踩踏磨損，影響玻璃透明賞景效果，市府這次斥資30萬元整修更換步道透明強化玻璃，這周內封閉，完成備料施工，預計下周一（4月1日）重新開放，遊客再站上步道的透明玻璃上，看腳下氣勢磅礡瀑布會更加驚險。