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桃園美術館工程款需追加20億 市府再籲中央補助…鄭文燦回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市立美術館因要追加被減項的機電、景觀等工程，預估整體工程分2026年才能完工。圖／桃園市政府工務局提供
桃園市立美術館因要追加被減項的機電、景觀等工程，預估整體工程分2026年才能完工。圖／桃園市政府工務局提供

桃園市立美術館受缺工缺料影響需追加20.6億元預算，市長張善政昨喊話中央補助。行政院副院長鄭文燦今回應，希望市府先用統籌分配稅款支應。對此，藍營議員呼籲鄭文燦從善如流，市府也重申工程追加金額沈重，盼望中央協助讓相關經費到位，才能趕上好不容易爭取到的2026台灣設計展。

市立美術館原訂2024年中完工，但因疫情、缺工缺料等因素而延宕。市府表示，市美館新建工程當初編列37億5000萬餘元，其中，中央補助13.7億多元，約占整體預算35％，但當初發包時有減項發包，張善政上任後，工程單位估算減項追回、物調、漏項追加等工程款，至少需要增加20.6億元。

國民黨桃園市議員凌濤表示，桃美館之所以需追加20.6億元工程款，就是因為鄭文燦市府搶發包，拿掉所有必要設施，包括本館機電、空調、照明、消防、燈控、磨石子地磚、屋頂與地面景觀、排水、指標、空橋、本館典藏庫房優化、兒童館優化等13項工程通通減項，縱然斥資37億，桃美館仍成為「毛胚屋工程」，像是「買褲子沒拉鍊」。

凌濤說，鄭文燦今天到桃園視察，僅冷回「統籌分配款支應不足再補助」，實在讓市民寒心；中央當初補助桃美館整體預算35%，如今地方政府需追加預算，中央政府也應該比照相同比例35%給予補助。

市立美術館今天也重申，市府已利用去年中央增額統籌分配稅款，先調撥近9億元投入工程，但整體工程追加金額負擔仍相當沈重，需中央給予協助；原中央補助美術館新建工程經費35%，依照過去的比例補助後續追加金額應屬合理。

市立美術館表示，美術館原訂2024年中完工，因疫情、缺工缺料已延宕一段時間，期待中央協助讓相關經費到位，才能趕上好不容易爭取到的2026台灣設計展。

美術館 鄭文燦

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