桃園「溪海花卉展」花海盛開 5米艾菲爾鐵塔搬進場

2024溪海花卉農遊趣活動將於30日至4月7日在桃園大園溪海休閒農業區登場，現場有超過6萬5000株海芋、1萬4000千株百合、3000株孤挺花及9萬株草花，還有迷你版的法國艾菲爾鐵塔、義大利威尼斯的貢多拉船和哥德式建築等藝術裝置，讓民眾不用出國就能體驗浪漫異國氛圍。

即將開幕的春季展區以「花間遊記」為主題，展區現場有超過17萬株彩色花卉。農業局長陳冠義表示，食農教育是桃園農業的重要政策，這次活動「可食地景」展區是活動亮點，在可食地景區有隻又大又可愛的毛毛蟲「小毛」，將桃園保育的大紫蛺蝶幼蟲化身象徵永續農業的巨大展館，高達6米、長25米，肚子裡展示在地產業特色，每周末也有2場體驗活動，可上網預約。

農業局表示，「可食地景展區」種植紅莧菜、白莧菜、清梗白菜、小白菜、空心菜、萵苣等彩色蔬菜，雖因氣候異常，許多青菜的小苗還在生長，不過溪海休閒農業區在地農友、青農等種植團隊正在努力克服難關，未來遊客來到現場就可看到蔬菜小苗不同階段的生長情況。

這次展區旁的罐子埤位於入境航道下方，每日都可看到上百架飛機降落桃園機場，農業局也特別設置2組藝術裝置，讓民眾一次體驗迷你版的法國艾菲爾鐵塔和義大利威尼斯的貢多拉船，創造最佳情侶打卡景點。

陳冠義表示，4月7日閉展後，現場花卉與裝置將持續維護至4月30日，歡迎民眾感受溪海的花卉之美。展區未來也會挑戰轉型，除了本次春季花間遊、未來夏季可以在艷夏賞葵花吃西瓜、秋季可空賞彩繪稻田共度國慶、冬季可賞蕎麥花拔蘿蔔，一年四季都能飽覽當地埤塘風景。